Chevrolet lança quarta geração do Equinox

4ª geração do Equinox - Foto: Divulgação

A Chevrolet lança no Brasil a 4ª geração do Equinox a combustão, com motor 1.5 turbo a gasolina em duas versões, Activ e RS, com preço de R$ 267 mil. O SUV médio tem design atualizado e incorpora novas tecnologias para melhor segurança e conectividade. Deve incomodar os rivais Corolla Cross, Compass, Taos e Territory. O motor 1.5 turbo de quatro cilindros a gasolina com injeção direta chega a 177 cv de potência e 28 kgfm de torque. Multimídia de 11,3 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Versão Activ traz elementos escurecidos, acabamento em caramelo e rodas de 19 polegadas.

20 mil empregos em dois anos

A BYD anunciou a meta de abrir 10 mil vagas de trabalho no Brasil até o fim de 2025, duplicar esse número no ano seguinte, chegando a 20 mil empregos diretos em 2026. Em visita da imprensa e de autoridades à fábrica que está sendo construida em Camaçari, a montadora apresentou o protótipo de seu motor híbrido flex, que será feito na unidade baiana. A BYD vai investi R$ 5,5 bilhões na construção de complexo industrial, no terreno antes ocupado pela produção da Ford.

JAC Motors estreia picape Hunter com motor diesel

A JAC Motors estreia no Brasil a picape Hunter em versão única, por R$ 239.900. Equipada com motor 2.0 turbodiesel de 191 cv e 46,9 kgfm de torque máximo. Multimídia de 13”, câmera 360 graus, tração 4×4 com reduzida.

BYD diz: “Não vamos tolerar desrespeito”

“Não vamos tolerar desrespeito à dignidade humana”, disse Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD, sobre denúncia de que trabalhadores chineses estariam atuando na obra de Camaçari em condições degradantes.

Fenabrave prevê alta de 16,8% até dezembro 2024

Emplacamentos totais de veículos tiveram retração de 7,3% em novembro, em relação a outubro, segundo a Fenabrave. No acumulado dos 11 meses houve crescimento de 16,4%. Projeção é fechar o ano com alta de 16,8%.

Híbridos registraram alta de 18,2% no mês

Licenciamentos de híbridos registraram altas de 18,2% nas vendas de novembro ante outubro e de 58,4% na comparação anual, para 11,7 mil unidades em novembro. Já no acumulado, houve alta de 53%.