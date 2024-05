Chevrolet revela detalhes do novo Trailblazer | A TARDE

A Chevrolet revela detalhes do novo Trailblazer,que chega às revendas em meados de maio.Na linha 2025, o Trailblazer estreia a versão High Country, aposentando a antiga Premier. Por compartilhar plataforma com a nova S10, o Trailblazer vem com as novidades apresentadas na picape. Entre elas estão a nova central multimídia com tela de 11 polegadas e o painel digital com tela de 8 polegadas. A configuração inclui faróis em LED, partida do motor por botão, chave presencial e banco do motorista com regulagens elétricas. A lista de itens de segurança foi reforçada.

Toyota vai produzir SUV elétrico

A Toyota vai produzir um novo SUV elétrico nos Estados Unidos, segundo Automotive Business. Os planos integram investimento de US$ 1,4 bilhão em suas instalações em Indiana.O empreendimento deve demandar a contratação de 340 novos funcionários. Uma nova linha será construída na fábrica, no caso, onde serão produzidas baterias de íons de lítio.

Yangwang U8 será vendido no Brasil

A BYD confirmou que irá vender unidades do Yangwang U8 no Brasil. O SUV de luxo é movido por quatro motores elétricos, dois em cada eixo. Há um motor 2.0 a gasolina que desempenha o papel de gerador de energia para as baterias. Potência pode chegar a 1.200 cv.

Stellantis vai investir R$ 13 bi

Stellantis anuncia que vai destinar R$ 13 bilhões dos R$ 30 bi em investimentos programados para o Brasil de 2025 a 2030 à fábrica de Goiana, PE, onde são produzidos hoje Jeep Renegade, Compass e Commander, Fiat Toro e a Ram Rampage.

Vendas de pneus recuam 12,6%

Ao longo do primeiro trimestre foram comercializados 12,2 milhões de unidades de pneus, volume 12,6% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quase 14 milhões, de acordo com a Anip, entidade do setor.

Veículos poluentes podem ter imposto seletivo

Veículos com alto índice de emissão de CO2 poderão ser sobretaxados com o Imposto Seletivo, que incidirá sobre itens prejudiciais à saúde.Foi entregue ao Congresso projeto de lei para regulamentação da reforma tributária.

99 e Zletric ampliam rede de eletropostos

A 99 e a Zletric, que opera no segmento de eletropostos, expandirão o ponto de recarga instalado no Parque Trianon, em São Paulo, na região da avenida Paulista, após o sucesso e a alta demanda.