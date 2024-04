Citroën apresenta o Basalt Vision | A TARDE

A Citroën revelou semana passada as primeiras imagens do Basalt Vision. O conceito dá pistas do SUV cupê, baseado no novo C3, que chegará ao Brasil no segundo semestre de 2024. É o terceiro produto do projeto C-Cubed, segundo a marca, conceito que “une o dinamismo de um coupe com a robustez de um SUV”. Reúne uma silhueta marcante com o amplo espaço e muito conforto. A frente tem traços que remetem ao C3 Aircross, com o conjunto óptico dividido em duas partes e luzes de iluminação diurna em LEDs em posição separada. A maior distância ao solo facilita a entrada e saída e oferece mais espaço para todos os ocupantes e amplo porta-malas.

Chevrolet revela as primeiras imagens da nova S10

A Chevrolet revelou as primeiras imagens da nova S10, que entrará em pré-venda a partir desta sexta,5. Além de novidades no design a picape terá novo motor diesel, que combinará eficiência com baixo consumo e baixa emissão.

S10: design atualizado e novo conjunto mecânico | Foto: Divulgação

Vendas de usados crescem quase 5%



No 1º trimestre foram comercializados 3,5 milhões de seminovos e usados. Alta de 4,9% em relação aos três 1ºs meses de 2023, de acordo com a Fenauto. Em março quase 1,2 milhão de veículos foram vendidos, alta de 3,7% em comparação a março de 2023.

BYD puxa crescimento de importados

As vendas das importadoras associadas à Abeifa somaram 20,5 mil unidades no primeiro trimestre, alta de 213,5% na comparação com igual período do ano passado, segundo a entidade. A BYD segue puxando esse crescimento, representando quase 75% das vendas totais.

Inventor do set-stop busca parcerias

O sistema set-stop, que sinaliza para o carro de trás a intenção do motorista de estacionar, foi criado por Vagner Bento de Souza. Segundo a agência Autodata, inventor brasileiro busca parceria para lançá-lo no mercado nacional. Ele quer parcerias com montadoras.

Mercedes-Benz cria "Showroom Online"

A Mercedes-Benz Cars & Vans ampliou sua plataforma digital no Brasil. Em seu ambiente virtual, a fabricante alemã criou um showroom online que promete ao usuário a possibilidade de verificar os carros disponíveis em estoque e fazer o pagamento digital.