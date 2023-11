Citroën lança hoje C3 Aircross | A TARDE

O Novo SUV Citroën C3 Aircross será oficialmente lançado no Brasil hoje. Produzido no Polo Automotivo de Porto Real (RJ), está equipado com motor Turbo 200 de até 130 cv, câmbio automático CVT de sete marchas e painel digital customizável de 7”. O porta-malas tem capacidade para até 493 litros. O SUV compacto será equipado com a central multimídia com tela de 10” que já é usada na linha C3, com conexão Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabeamento. Deve estrear com quatro versões e os preços da versão de entrada vão flutuar entre R$ 105 mil e R$ 110 mil. As mais caras provavelmente passarão dos R$ 140 mil.

Ford Ranger Raptor esgota pré-venda

A Ford iniciou a pré-venda da picape Ranger Raptor na sexta, 24, e as 400 unidades disponíveis nos 1ºs lotes foram esgotadas em 5 horas de oferta, sendo que 250 foram arrematadas em meia hora.

Ranger Raptor: 400 unidades em 5 horas de pré-venda | Foto: Divulgação

BYD tem ritmo acelerado de produção

A BYD alcançou os 6 milhões de carros produzidos, sendo que o último milhão foi apenas de veículos movidos a energia limpa. O veículo de nº 6 milhões que saiu da linha de produção na China foi um SUV híbrido.

GWM e o Senai firmam parceria para treinamento

A GWM e o Senai Conde José Vicente de Azevedo, de São Paulo, firmaram parceria para oferecer treinamento técnico para os funcionários das concessionárias da GWM, com foco em modelos eletrificados.

Toyota SW4 ganha a configuração SRX Platinum de entrada

A Toyota anuncia que o SUV SW4 ganhou a configuração SRX Platinum, na versão de entrada, que será produzida junto com as outras na fábrica de Zárate, Argentina. As primeiras unidades chegarão em todas as revendas até o fim deste mês por R$ 380 mil e R$ 386,3 mil na configuração de sete lugares, segundo comunicado divulgado pela empresa.

Locadoras têm alta recorde

Locadoras de veículos devem fechar 2023 com frota de 1 milhão 560 mil unidades. Maior volume de automóveis e comerciais leves para o setor já registrado na história do setor no Brasil, segundo projeção da ABLA.