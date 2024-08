Dolphin Mini de cinco lugares chega às revendas

Dolphin Mini - Foto: Divulgação

As revendas BYD agora oferecem a versão de cinco lugares do Dolphin Mini, lançado em fevereiro apenas com homologação para quatro. O preço aumentou R$ 4 mil na comparação com a versão de entrada, chegando a R$ 119,8 mil. Outra mudança é o sistema de câmaras 360º, que tornam mais fáceis as manobras para estacionar o compacto.Está disponível nas cores verde com interior azul claro, preto com interior azul escuro, rosa com interior da mesma cor e branco com acabamento interno azul escuro ou rosa. Foram emplacados mais de 9 mil unidades Dolphin Mini.

Recall do C3, Aircross e Picasso, da Citroën

Proprietários do Citroën C3, fabricação entre 01 de agosto de 2011 a 17 de julho de 2018, C3 Aircross, entre 22 de março de 2010 a 11 de dezembro de 2018, e C3 Picasso, entre 22 de junho de 2010 a 18 de setembro de 2015, convocados para recall para substituição do airbag frontal.

São Sebastião do Passé terá fábrica de baterias

A Bahia vai receber investimento de R$ 1,27 bilhão em uma fábrica de baterias para veículos elétricos da Bravo Motors Company Energy Brasil, segundo a agência Automotive Business. Complexo foi anunciado, em 2021, para Nova Lima (MG), mas será em São Sebastião do Passé (BA).

Volks terá SUV elétrico para enfrentar a BYD

A Volkswagen apresentou na China o ID.Unyx, carro elétrico da nova submarca ID.UX criada para enfrentar a BYD por lá.Quatro modelos serão lançados, incluindo SUVs e sedãs.Versão com dois motores do SUV elétrico da Volks está nos planos.

Ford muda estratégia de elétricos na Europa

A Ford recuou no plano estratégico de vender apenas carro elétrico na Europa a partir de 2030. A decisão havia sido anunciada em 2021. A fabricante admitiu que o plano que previa o fim das vendas de veículos com motores de combustão interna era "ambicioso demais".

Stellantis abre vagas para Data Universe

A Stellantis abriu vagas para profissionais que atuarão em áreas de RH e transformação, com foco em gestão de dados do programa Data Universe. Os interessados podem ter formação em qualquer área, mas devem ter concluído o ensino superior de junho de 2020 a julho de 2022.