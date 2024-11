Fastback e Pulse serão os primeiros híbridos flex da Fiat

Modelos híbridos terão estreia a partir de novembro - Foto: Divulgação

Fiat Fastback e Pulse serão os primeiros híbridos flex da Stellantis desenvolvidos e produzidos no Brasil. Em comunicado oficial a empresa confirmou que os modelos terão estreia com a tecnologia a partir de novembro. O motor T200, o 1.0 turbo produzido em Betim, MG, será adotado nestes dois primeiros modelos, também montados na fábrica mineira, possivelmente com a tecnologia MHEV, a híbrida leve. “Escolhemos iniciar com os SUVs mais desejados, que serão responsáveis por impulsionar essa revolução”, disse Alexandre Aquino, vice-presidente para a América do Sul.

Grupo Volks lança Scout Motors nos Estados Unidos

O Grupo Volkswagen lançou a Scout Motors nos Estados Unidos. A empresa voltará às ruas após um hiato, com foco na eletrificação. Um SUV e uma picape serão os primeiros lançamentos.

XCMG vai apresentar caminhão elétrico

A XCMG vai aproveitar a Fenatran 2024, que ocorre entre 4 e 8 de novembro em São Paulo, para exibir seu primeiro caminhão médio elétrico. O E7-18T pode ser usado na coleta de lixo.

Iveco vende 82 ônibus para escolas na Bahia

A Iveco Bus fechou um novo contrato de venda com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que receberá 82 veículos por meio do programa Caminho da Escola do governo federal.

Vendas de pneus nacionais recuam 5,8 até setembro

As vendas de pneus nacionais recuaram 5,8% de janeiro a setembro comparadas com as dos primeiros nove meses de 2023, informou a Anip em comunicado na sexta-feira, 25.

Abve revisa projeção de vendas em 2024

A estimativa da ABVE de comercializar 150 mil veículos eletrificados no Brasil em 2024 será alcançada em novembro. A projeção para o ano foi corrigida: 160 mil unidades até dezembro.

Mercedes-Benz estreia a linha 2025 da Sprinter

Mercedes-Benz estreia a linha 2025 da Sprinter com novos equipamentos de série. O assistente ativo de frenagem foi aprimorado, o quadro de instrumentos agora é digital, incluindo o tacógrafo, e tem tela colorida de 5,5 polegadas.