Fenatran 2022 traz eletrificação para transporte de cargas

A Fenatran - Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas retorna após um intervalo de três anos, e a 23ª edição acontece até sexta-feira, 11, no São Paulo Expo, com muitos lançamentos e novidades para o mercado de transporte e logística.

O evento acontece em uma área de 100 mil m² e conta com a participação de mais de 500 marcas do setor. O público esperado é de 65.000 visitantes, os quais poderão ver os principais lançamentos, tecnologias e soluções para este mercado.

Os organizadores têm a expectativa de gerar mais de R$ 9 bilhões em oportunidades de negócios para os expositores e visitantes. “Nossa expertise é a construção de negócios e o setor de transporte e logística se mostra altamente relevante na capacidade de movimentar a economia brasileira. Mais importante: ele é promissor na conexão de pessoas”, afirma Luiz Bellini, diretor de portfólio da RX (Reed Exhibitions), empresa que organiza o evento.

O volume esperado de negócios é superior ao resultado da última edição do evento, em 2019, de R$ 8,5 bilhões. A edição de 2021 não ocorreu, devido a pandemia de Covid-19. Entre as marcas expositoras, estão: Volvo, Daf, VW, Iveco, Mercedes-Benz, Scania e Ford.

Mercedes-Benz

O lançamento da nova linha de caminhões Accelo, Atego, Actros e Arocs é a principal atração da Mercedes-Benz na feira. A novidade chegará ao mercado a partir de 2023, toda a linha com motores BlueTec 6 compatíveis com a norma Proconve P8, equivalente ao Euro 6.

A Mercedes-Benz apresentou ainda o primeiro caminhão de Nível 4 (SAE) de automação no Brasil, o Atego 1730 100% Autônomo; o extrapesado eActros elétrico trazido diretamente da Alemanha; o Actros 2651 "Estrelas Delas", caminhão rosa do Movimento "A Voz Delas"; e muitas novidades de peças e serviços.

A montadora está levando para a área de test-drives do evento, a Fenatran Experience, os modelos Actros com a nova cabina Space e um Actros Top Space, além do Axor 3131 com sistema de direção autônoma da máquina inteligente Grunner.

FM Electric Volvo

A Volvo apresenta o FM Electric, caminhão pesado 100% elétrico, com zero emissões, voltado para distribuição urbana e regional, com autonomia de até 300 quilômetros. O modelo participará de testes com transportadores brasileiros em diferentes operações. A montadora sueca exibe ainda a nova linha de caminhões Euro 6/Proconve P8, com significativa redução na emissão de poluentes.

As novas versões do Volvo FH, FM e FMX, além de mais sustentáveis, têm um consumo de combustível até 8% menor. Já os modelos VM, VMX e VMX Max contam com um novo motor de 8 litros projetado e produzido pela própria Volvo, e com uma nova caixa de câmbio I-Shift de 7ª geração – a mesma do FH. A linha VM apresenta uma redução de até 10% de consumo de diesel.

Scania

Com 12 caminhões no estande, a Scania apresenta os destaques Euro 6 da linha 2023 da gama Super, que recebem o “novo e mais eficiente trem de força da história da marca”. “Estamos lançando a nova linha P8/Euro 6 e a gama Super, que trazem até 8% de economia de combustível sobre a atual família Euro 5”, afirma Silvio Munhoz, diretor-geral das Operações Comerciais da Scania no Brasil.

A marca também estreia o novo freio de liberação de compressão CRB e novas tecnologias do sistema ADAS 2.0. Com isso, a Scania oferece no Brasil o maior pacote de segurança de sua história. Além disso, a Scania Locação inicia suas operações a partir da Fenatran, atendendo em cobertura nacional.

Volkswagen

A Volkswagen Caminhões e Ônibus anunciou na Fenatran a venda dos primeiros 20 veículos autônomos da montadora e revelou seu modelo conceito VW Meteor Optimus, que tem potencial para economizar até 8% de combustível. Além do lançamento oficial dos mais de 30 modelos de caminhões da montadora que vão chegar ao mercado em 2023, com um investimento de mais de R$ 1 bilhão em seu desenvolvimento.

JAC

A JAC Motors aumentou a família de veículos comerciais 100% elétricos. No total chegam a 15 veículos – incluindo os lançamentos realizados na Fenatran (4 carros de passeio, 1 picape, 4 vans e 6 caminhões). Com PBT de 18 toneladas, ou 26 ton (com 3º eixo), o JAC E-JT 18, exposto na feira, possui motorização 100% elétrica e terá versões Urbana e Rodoviária, com variação de carga de bateria e autonomia.

A nova geração da picape JAC E-JP 8 possui 65 kWh de carga de bateria, motor com 204 cv e 295 Nm de torque, permitindo autonomia de 330 a 400 km. Já conhecida na versão Furgão, a JAC E-JV 7L proporciona um excepcional conforto aos seus sete ocupantes. Autonomia de 300 km com seu motor elétrico de 200 cv.