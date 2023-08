Fiat Pulse 2024 tem nova versão S-Design

A linha 2024 do Fiat Pulse já chegou à rede de concessionárias. O modelo ganha uma nova versão, a S-Design, tabelada em R$ 114.990, e há novidades na Abarth, a versão esportiva deste SUV compacto, que tem preço sugerido a partir de R$ R$149.990.

O conceito S-Design, que tem origem na Itália, chegou ao Brasil em outros carros da marca: Argo, Cronos e Toro. A versão S-Design do Pulse tem acabamento escurecido na logomarca da Fiat e skid plate. A roda 16” é escurecida, a moldura superior do para-choques que liga os faróis é preto brilhante e o requinte da versão superior, a Audace, está presente no acabamento do rack de teto. Os bancos têm tecido diferenciado e interior escurecido.

Essa versão traz uma oferta de itens que normalmente só são encontrados nas versões de topo de gama, como central multimídia de 10,1” com navegação GPS embarcada, wireless charger, keyless Entry’nGo, partida remota via chave, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. A S-Design está disponível apenas com o motor 1.3 Firefly de até 107 cv e 13,7 kgfm, associado ao câmbio do tipo CVT.

Pulse Abarth 2024

Desenvolvido e fabricado no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o Pulse Abarth foi lançado no final de 2022 para marcar a volta da marca esportiva da Fiat ao Brasil. Na linha 2024, houve mudanças visíveis na parte interna: o painel foi escurecido, recebeu um acabamento premium soft touch imitando fibra de carbono, além de destacar as novas costuras duplas em vermelha nos painéis de porta e apoia de braço central. Abriga a central multimídia de 10,1" com serviços conectados.

Há ainda a pintura em preto brilhante nas laterais que envolvem a maçaneta. Na linha de 2024 foi introduzida uma opção adicional: a possibilidade de escolher uma nova e exclusiva roda esportiva de 18”.

“O Pulse foi escolhido para trazer de volta a Abarth ao Brasil. Com a nova versão S-Design e todas as novidades na linha 2024 tanto em Fiat quanto em Abarth, o Pulse vai conquistar ainda mais o coração dos brasileiros”, comenta o vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, Herlander Zola.

A concorrência entre os SUVs compactos é bastante acirrada no Brasil, tanto que apenas as versões de entrada do Pulse concorrem com modelos como Peugeot 2008 Allure 1.6 AT; Citroën C4 Cactus Live 1.6 AT; Renault Duster Intense 1.6 MT Hyundai Creta Action 1.6 AT e Nissan Kicks Active 1.6 AT.

Boas impressões do SUV da marca do escorpião

Pulse Abarth: ajustes na suspensão, direção e câmbio | Foto: Divulgação/Fiat

Os SUVs são objetos do desejo do consumidor brasileiro faz tempo, e os queridinhos dos fabricantes, que investem muito em lançamentos e atualizações. O Pulse Abarth, primeiro SUV da marca esportiva da Fiat, tem credenciais para se destacar nesse segmento tão concorrido.



A TARDE Autos conferiu a performance do motor 1.3 turboflex, que teve ajustes mecânicos feitos pela divisão esportiva da Fiat, para ter o mérito de ostentar a marca do escorpião (símbolo da divisão Abarth). Basta triscar no pedal do acelerador para perceber que é sério: o Pulse foi apimentado e houve mudanças no câmbio, direção e suspensão. A versão avaliada não foi a 2024, mas a anterior.

Motor e origem

O Pulse Abarth é equipado com o motor Turbo 270 com potência de 185 cv e torque de 270 Nm, com calibração para a máxima performance. Segundo a montadora o modelo é capaz de chegar a 100 km/h em 7,6 segundos e sua velocidade máxima é de 215 km/h (etanol). Sua relação peso-potência é 6,9 kg/cv. Deu para sentir o veneno do escorpião. O carro desliza ao menor toque e é preciso concentração máxima para não ultrapassar os limites de velocidade.

Abarth é uma marca independente - era parte da Fiat e agora pertencem ambas à Stellantis -, cujo design confirma personalidade forte e esportiva. O Pulse marca o retorno da Abarth ao mercado nacional.

A Abarth foi fundada em 1945, pelo austríaco Karl Abarth. Pioto apaixonado por carros, ele se mudou para a Itália, tornou-se cidadão italiano e mudou o nome para Carlo. O escorpião é o seu signo zodíaco, e por isso a escolha do símbolo da marca. Em 1971, a Fiat comprou sua fábrica e a marca. No Pulse Abarth, o símbolo do escorpião está presente em 13 pontos, como no encosto dos assentos, centro do volante etc.

O Pulse Abarth tem vários detalhes em vermelho, a começar por uma faixa lateral, com uma assinatura. Também traz elementos para melhorar a aerodinâmica, como o air curtain e o para-choque frontal mais baixo e largo. Na parte de trás, traz a antena shark super esportiva

O carro agrada esteticamente e chama atenção por onde passa. Os detalhes escurecidos, e em vermelho do interior, além do conforto, também agradam. O porta-malas de 370 litros comporta muita coisa.

Vale a pena?



A versão esportiva do Pulse vai atender ao desejo de quem quer um SUV mais ágil, com motorização de resposta rápida, design esportivo e atraente. A central multimídia de 10,1 polegadas, conectada, e o pacote de tecnologia também somam pontos a favor. A versão envenenada tem diferenciais a mais, em relação às tradicionais versões do Pulse da Fiat.