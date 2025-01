Ford Everest será vendido na América do Sul

SUV da Ford derivado da Ranger pode vir para o Brasil - Foto: Divulgação

A Ford confirmou a comercialização do SUV Everest na América do Sul. Derivado da Ranger, será lançado na Argentina em 2025. Com isso, o modelo é cotado para ser uma das novidades prometidas para o Brasil no ano que vem. O Everest foi flagrado em testes na Argentina e no Brasil nos últimos meses. O Everest será lançado na Argentina no primeiro semestre de 2025. Lá fora, o SUV é vendido com motores 2.0 biturbodiesel (de 210 cv e 51 kgfm) e 3.0 V6 turbodiesel (com 250 cv e 61,2 kgfm), câmbio automático de 10 marchas e há tração nas quatro rodas. É produzido na Tailândia, de onde será importado.

E-Wolf faz parceria com Zeekr para infraestrutura no Brasil

A Zeekr fechou parceria para infraestrutura dos carros elétricos comercializados no Brasil. Segundo agência Automotive Business, a montadora fez acordo com a E-Wolf, empresa de serviços para recarga de veículos plug-in.Com isso, a E-Wolf será a fornecedora de carregadores, infraestrutura, equipamentos e serviços de pós-venda da Zeekr no Brasil. Hoje, a marca chinesa vende dois carros elétricos por aqui, os modelos 001 e X.

Câmara de SP aprova lei para privatizar ciclovias

Câmara de São Paulo aprova lei que permite privatizar ciclovias. Projeto prevê a entrega à iniciativa privada de diversos equipamentos públicos, como ciclovias, ciclofaixas, complexos esportivos etc.



Vendas de veículos cresceram 1,6% no mundo

As vendas globais de veículos somaram alta no acumulado do ano até novembro, segundo a consultoria GlobalData. Nos 11 meses, foram vendidos 79,9 milhões de unidades no mundo todo, alta de 1,6% ante 2023.

ZF investirá R$ 1 bilhão no Brasil e Argentina

A ZF investirá R$ 1 bilhão na operação da América do Sul, a qual é formada por fábricas no Brasil e na Argentina. Os recursos serão aplicados no ciclo que inicia em 2025 a vai até 2030. De acordo com apuração do site AutoData.

Volks vai cortar 35 mil empregos na Alemanha

Após negociações com sindicatos, a Volkswagen vai cortar 35 mil empregos na Alemanha. Organizações sindicais dizem que acordo é “milagre de Natal”. Volks teria desistido de cortar 10% dos salários e fechar fábricas.