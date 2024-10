GLC 300 4MATIC AMG Line 2025 já disponível nas revendas

Linha 2025 do GLC 300 4MATIC AMG Line, recheada - Foto: Divulgação

A Mercedes-Benz acaba de anunciar o lançamento no Brasil da linha 2025 do GLC 300 4MATIC AMG Line. Disponível nas carrocerias SUV e Coupé, agora passa a oferecer um pacote recheado de funcionalidades tecnológicas. No total, são mais de 30 diferentes funcionalidades.A linha está equipada com motor 2.0 turbo de 4 cilindros com 258 cv de potência e sistema micro-híbrido de 48 volts associado. Os novos GLC 300 4MATIC AMG Line e GLC 300 4MATIC Coupé AMG Line já estão disponíveis em toda a rede com preços sugeridos de R$ 509.900,00 e R$ 524.900,00.

Financiamento fica mais caro em agosto

A taxa média de juros para financiamentos de veículos 0 KM para pessoas físicas avançou. Em agosto, segundo o Banco Central, os juros médios chegaram a 25,7% ao ano, 0,2 ponto porcentual acima dos praticados em julho. Em um ano, os juros automotivos recuaram 0,5 pp.

BYD faz recall na China de quase 100 mil carros

A BYD faz recall de quase 100 mil carros por problemas na direção. A falha no sistema pode levar ao incêndio: 97 mil unidades de Dolphin e e Yuan Plus foram afetadas.Carros vendidos no Brasil não foram impactado pelo chamado.

Hyundai atinge a marca de 100 milhões de veículos produzidos

Hyundai atingiu a marca de 100 milhões de veículos produzidos globalmente em sua operação de 57 anos. O carro que simbolizou a marca foi o elétrico Ioniq 5, produzido na Coreia do Sul, entregue na fábrica de Ulsan.

Mini Cooper 100% elétrico no Brasil

O Grupo BMW confirmou que irá comercializar no Brasil duas versões do novo Mini Cooper 100% elétrico, o Mini Cooper E e o Mini Cooper SE. O grupo informa que a pré-venda dos modelos será anunciada em breve, entretanto, os preços ainda não foram divulgados.

Audi anuncia vinte lançamentos

Audi anuncia vinte lançamentos no mercado brasileiro nos próximos três anos, a partir do novo Q6 e-tron, segundo apuração da Autodata. O SUV elétrico Audi Q6 e-tron, que está em pré-venda desde o começo de setembro, puxará uma série de novidades da marca no país.