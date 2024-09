GM inicia pré-venda do Chevrolet Blazer EV

Chevrolet Blazer EV - Foto: Divulgação

A pré-venda do SUV elétrico Chevrolet Blazer EV começou ontem, com preço de R$ 479 mil. As primeiras entregas estão previstas para outubro, de acordo com a General Motors. A GM oferece atrativos: carregador portátil de 7 kWh ou ou wallbox de 22 kWh, um ano de crédito para recarga na rede pública da EZVolt de até 1,2 mil kWh e agendamento antecipado em até 24 horas para utilizar os eletropostos da EZVolt. E ainda quatro anos de OnStar gratuito, junto com 20 GB mensais para usar o wi-fi nativo do Blazer EV, três anos de revisões programadas gratuitas, descontos especiais para blindagem etc.

Volks mostra novo SUV de entrada no Rock in Rio

A Volkswagen aproveitou o Rock in Rio para mostrar a primeira imagem do novo SUV de entrada. O modelo usa a plataforma MQB A0, empregada em modelos como Polo, Nivus e T-Cross.

Stellantis inscreve para o programa de estágio 40+

Stellantis abriu inscrições para o programa de estágio 40+, para estudantes com 40 anos ou mais. Inscrições até 16 de outubro no site. Selecionados começarão a trabalhar em dezembro.

Peugeot divulga preços do novo 208 no Brasil

A Peugeot divulgou preços de lançamento do novo 208 no Brasil, apresentado no último domingo, 8. Reestilizado, hatch parte de R$ 76.999 na versão de entrada Active 1.0 e chega aos R$ 114.990 na configuração topo de linha GT.

EUA têm novas tarifas para produtos chineses

Os EUA apresentaram uma lista de novas tarifas sobre a importação de produtos chineses de setores “estratégicos”, como semicondutores e carros elétricos, que serão taxados em 100%.

Renault confirma investimento para fazer nova picape

A Renault confirmou investimento de US$ 350 milhões para produzir uma nova picape na Argentina.O aporte será na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, e faz parte do plano estratégico.

Sistemas de condução semiautônoma

Motoristas se distraem mais enquanto usam sistemas de condução semiautônoma. Estudo nos EUA aponta que realizam atividades secundárias mesmo estando ao volante.