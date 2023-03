GWM abre pré-reserva para SUVs híbridos

A fabricante chinesa multimarcas GWM, Great Wall Motor, anunciou em janeiro do ano passado um investimento de R$ 10 bilhões, até 2032, na fábrica localizada em Iracemápolis (SP). Há duas semanas , a empresa iniciou o programa de pré-reserva de dois modelos importados: o SUV Haval H6 Premium e o SUV cupê Haval H6 GT, híbridos plug-in. O curioso é que a GWM não informou o preço dos carros e não fez campanha nas redes sociais ou nas mídias tradicionais.

A fila de espera foi inaugurada recentemente e a compra pode ser feita pela loja virtual da GWM no Mercado Livre. Os interessados terão de pagar um sinal de R$ 9 mil. A previsão de entrega dos carros é em março. O valor investido pelo cliente interessado ficará retido no Mercado Pago, banco online do Mercado Livre, e, segundo a GWM, será disponibilizado rapidamente para o cliente, caso haja desistência da compra.

Só o tempo dirá se há muitos interessados em pagar por uma pré-reserva, no escuro, sem ao menos saber o preço do carro. Os veículos foram produzidos na China e a GWM não divulga quantas unidades deste primeiro lote estarão disponíveis para o mercado brasileiro.

Segundo a Agência Autodata, a GWM pretende inaugurar 51 concessionárias no Brasil ainda no primeiro semestre deste ano. Agora em março, elas começam a abrir as portas com a venda de três modelos do Haval H6.

Haval H6 Premium

Importado da China, o Haval H6 Premium será o primeiro carro da fabricante chinesa vendido no mercado brasileiro. O modelo chega em versão única topo de linha, com powertrain híbrido plug-in, sistemas avançados de segurança ativa e assistência ao motorista, informou a Autodata. A GWM informa que são 170km de autonomia sem precisar do motor a combustão.

O sistema E-Traction, segundo informações da Autodata, é tracionado por dois motores elétricos, um em cada eixo, alimentados por bateria de 34 kW/h, que é recarregada pelo motor a combustão a partir dos 60 km/h ou na tomada de casa em 10 horas. O tempo de recarga cai para 5 horas no wall box - que pode ser comprado à parte - ou para 29 minutos em uma estação de carga rápida.

Enfim, o preço do Haval H6 não foi revelado, mas o SUV médio vai competir, em tamanho, com Jeep Compass, Volkswagen Taos e Chevrolet Equinox, no entanto, em preço o alvo deve ser o conterrâneo híbrido plug-in Song Plus DM-i, lançado pela BYD no Brasil em pré-venda por R$ 270 mil. Parece que a equipe comercial da GWM quer lançar o H6 abaixo deste valor.

Haval H6 GT

O SUV cupê Haval H6 GT híbrido plug-in tem pegada esportiva, porte médio e deve rivalizar com os modelos Toyota RAV4 Hybrid e Jeep Compass 4xe. São dois motores elétricos (um em cada eixo) e um terceiro a combustão (1.5 turbo), de forma combinada, os três propulsores rendem 393 cv de potência e 77,7 kgfm de torque.

Segundo a fabricante, o Haval H6 GT pode ir de 0 a 100 km/h em 4,8s. São 170km de autonomia em modo elétrico, marca da família Haval. A marca chinesa promete média de consumo de até 27 km/l e alcance de 1.052 km. A GWM não revela, mas a expectativa é que o preço seja na faixa dos R$ 300 mil - com margem entre R$ 290 mil e R$ 310 mil.

A tela da central multimídia tem 12,3 polegadas e permite controlar as principais funções do veículo: comandos de som, climatização e os assistentes de condução. Até o modo de condução pode ser configurado no sistema.

A fabricante chinesa não informou por quanto tempo ficará aberto a pré-reserva mediante o pagamento de um sinal. Mas foi divulgado que em março, quando serão divulgados os preços, haverá uma ação de pré-venda.

Em todo o Brasil

Os planos da GWM para o Brasil são ousados, além do investimento para fabricar modelos da marca na unidade industrial de Iracemápolis (SP), a companhia chinesa anunciou a aposta em vendas online e na expansão de uma gama de serviços para todo o Brasil, que incluem delivery de carros novos e serviços de assinatura. A ideia é entregar os carros na casa do cliente, expandindo esse atendimento, via rede concessionária, com serviço de leva-e-traz para manutenção dos carros.

A GWM anunciou que chega ao Brasil para montar a sua maior base de produção fora da China, com o objetivo de se tornar um centro de exportação para a América Latina. “O mercado brasileiro não é apenas o líder na América Latina, mas também um dos dez maiores mercados onde a GWM inicia a produção local fora da China. O Brasil é nosso pilar estratégico para fazer acontecer a nossa meta para 2025”, afirma Koma Li, Chief Operating Officer (COO) da GWM Brasil.

No Brasil, a GWM vai lançar uma linha de produtos que terá somente SUVs e picapes híbridos e elétricos. A fábrica de São Paulo terá sistema de produção inteligente e capacidade de produção instalada de 100 mil veículos por ano, com expectativa de faturamento anual de R$ 30 bilhões em 2025.

A GWM vai trabalhar com três marcas no mercado brasileiro, uma para cada linha de produtos. A Haval vai comercializar apenas SUVs on-road, a Tank contará com SUVs off-road de luxo e a Poer terá picapes.