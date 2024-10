Hyundai Ioniq 5 - Foto: Divulgação

A Hyundai abre pré-venda do Ioniq 5 no mercado brasileiro. A reserva do modelo 100% elétrico pode ser feita no site oficial, mediante depósito de R$ 5 mil, e as primeiras unidades serão entregues a partir de novembro. O preço final do veículo é R$ 395 mil. O modelo elétrico foi atualizado globalmente em março e ganhou uma bateria maior, de 84 kWh, com autonomia de 374 quilômetros, de acordo com as medições do Inmetro. A bateria pode ser carregada em eletropostos ultrarrápidos de até 350 kW, permitindo uma recarga de 10% a 80% em 18 minutos, segundo a Hyundai. Os dois motores elétricos, posicionados um em cada eixo, geram 325 cv de potência.

GM faz parada técnica na fábrica do Onix

A GM realiza uma parada técnica em sua fábrica de Gravataí, RS, que começou em 16 de setembro e vai até 11 de outubro, para adaptar a linha de produção para a chegada de um novo modelo em 2026.

Continental Pneus demitiu 42 trabalhadores

Na última semana a Continental Pneus demitiu 42 trabalhadores de sua unidade em Camaçari, segundo a agência Autodata.No local trabalham 2,4 mil e são produzidos de 18 mil a 20 mil pneus por dia.

99 cria categoria para elétricos e híbridos

A 99 criou categoria de corridas para carros elétricos e híbridos, a 99electric-Pro. Está disponível desde ontem apenas na capital São Paulo, nos bairros Perdizes, Higienópolis, Sumaré, Pinheiros, Jardins, Itaim Bibi, Brooklin etc.

Citroën Basalt chega às revendas em outubro

O Citroën Basalt chega às concessionárias em outubro e o início da produção foi anunciado na semana passada. O modelo encerra ciclo de investimento de R$ 2,5 bilhões da Stellantis no Estado do Rio de Janeiro.



Lecar abre pré-venda do Model 459 com entrega para agosto de 2026

A Lecar, que tem fábrica no Espírito Santo, abriu pré-venda do modelo híbrido Model 459, que não começou a ser produzido, mas tem previsão de entrega apenas em agosto de 2026. Segundo a Lecar o 459 terá autonomia de 1 mil quilômetros abastecido com trinta litros de etanol. O preço estimado para o lançamento é de R$ 147,9 mil.

A reserva pode ser feita no site da montadora ou nos marketplaces.