Hyundai confirma chegada do Kona Hybrid em abril

Novo Hyundai Kona Hybrid - Foto: Hyundai/Divulgação

A Hyundai confirma a estreia do Kona híbrido no Brasil, SUV que chegará em abril em duas versões: Ultimate e Signature. Hoje, o portfólio de veículos eletrificados da marca no Paísconta apenas com o elétrico Ioniq 5. As versões importadas terão motor a combustão 1.6, que trabalhará junto com um motor elétrico e uma bateria de 1,3 kWh, acoplados ao câmbio automático de seis marchas. Tem linhas futuristas marcantes, e vem equipado com Seamless Lighting, que conecta faróis por faixa de luz contínua. Destaque para rodas de liga leve diamantadas 18 polegadas.

Spark elétrico estreia ainda em 2025 no Brasil

A GM confirma que o Chevrolet Spark, SUV compacto elétrico, é um dos cinco lançamentos da para o Brasil este ano. Modelo vai completar portfólio da marca Chevrolet quando empresa completa 100 anos no Brasil.

Commander chega com nova motorização

O Jeep Commander ganha nova motorização 2.2 Turbodiesel na versão Overland. Com o novo motor 2.2 Turbodiesel, a potência chega a 200 cv, 450 Nm de torque e o 0 a 100 km/h é de 9,7 segundos.

Gás Verde aluga 100 caminhões a gás da Scania

A Gás Verde anunciou a locação de 100 caminhões a gás da Scania. Os veículos do modelo GH 460 6×2, com 650 quilômetros de autonomia, serão usados para atender clientes operadores logísticos.

BMW Serviços Financeiros amplia oferta de crédito

A BMW Serviços Financeiros ampliou a oferta de crédito para a compra de veículos 0 KM da marca em 15% em 2024, em comparação ao ano anterior, ao alcançar R$ 2,4 bilhões em volume de novos negócios.

Nissan não fará fusão com a Honda

A Nissan desiste da fusão com a Honda e dá início a um plano de reestruturação, para recuperação de perdas financeiras. Estão nos planos fechar três fábricas nos próximos dois anos, diminuir turnos em operações dos Estados Unidos, cortar cargos executivos em 20% e buscar novos parceiros. Segundo a agência Autodata, três unidades produtivas estão na mira: Smyrna e Canton, nos Estados Unidos, e a fábrica da Tailândia. Serão demitidos cerca 5,3 mil profissionais este ano.