Hyundai Creta - Foto: Divulgação

A Hyundai lança a 3ª geração do Creta, com design renovado na parte externa e interna, acréscimos nos pacotes de equipamentos e o mesmo preço em quase todas as versões, exceto a inédita 1.6 turbo, a gasolina, que chega a 193 cv e custa R$ 189 mil 990. A grade frontal e o conjunto óptico foram renovados. No interior, painel de instrumentos e multimídia são integrados em duas telas de 10’25”. Pacote de segurança inclui frenagem autônoma, permanência e centralização em faixa, assistente de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo e assistente de tráfego cruzado traseiro.

Brasil no mercado global de baterias

O Brasil pode se tornar protagonista no mercado global de baterias de lítio, mas para ampliar vantagens competitivas precisa de incentivos. Segundo a Automotive Business, essa foi a mensagem-chave dos executivos da Moura e da BorgWarner que participaram no Automotive Business Experience - #ABX24.A BorgWarner tem planos concretos de desenvolver toda a cadeia de baterias para veículos elétricos a médio prazo no Brasil, já está no planejamento estratégico.

BYD anuncia pré-venda da picape Shark

A BYD anuncia pré-venda da picape híbrida plug-in Shark, com oferta que inclui kit de energia solar, carregador portátil de 3,5 kWh e seguro total por um ano grátis. A Shark foi lançada globalmente em maio, chegará ao Brasil nas próximas semanas.

Sancionada Lei do Combustível do Futuro

Foi sancionada ontem a lei que cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel.

Estoque de elétricos afeta a produção nacional

Cerca de 86,2 mil carros elétricos chineses estocados nos pátios de portos do país estão limitando opções de transporte marítimo para a importação de peças para as fábricas locais, segundo a Anfavea.

Produção de veículos no 3º trimestre cresceu

A produção no terceiro trimestre totalizou

715 mil unidades, 19% a mais que no mesmo período do ano passado, segundo balanço da Anfavea. Alta da produção é de 7% no acumulado do ano, relativa a 2023.