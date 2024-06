Kia EV5 e EV9 estreiam no Brasil ainda este ano

Kia EV5 - Foto: Divulgação

A Kia revelou que lançará os SUVs elétricos EV5 e EV9 no Brasil ainda este ano. Segundo informações da Agência Automotive Business, o EV5 será lançado entre julho e agosto, ao passo que o EV9 deve chegar no final do 2º semestre. O EV5 tem tamanho próximo ao de um BMW X3. O SUV da Kia mede 4,61 metros de comprimento, 1,87 metro de largura e 1,71 metro de altura, com uma distância entre eixos de 2,75 metros, informa a agência. A Kia deve importar o SUV com o motor elétrico dianteiro de 217 cv e 31,6 kgfm. A autonomia, de acordo com o ciclo EPA, é de 540 quilômetros.

Produção de motos em maio no Brasil foi a melhor em 12 anos

A produção de motos em maio foi a melhor para o mês desde 2012. Foram fabricadas 160,3 mil unidades, alta de 3,4% em relação ao mesmo período de 2023, segundo a Abraciclo.De janeiro a maio foram 761.734 motos, alta de 13,8% em relação ao período de 2023.

Volvo EX30 tem recall por causa de falha em software

A Volvo faz recall do EX30 por causa de uma falha no software. O problema consiste em um erro na tela da central multimídia, fazendo com que o velocímetro entre em "modo de teste" quando o veículo é ligado.Afeta quase 72 mil unidades.

HR é o primeiro Hyundai vendido na rede unificada

Ao preço de R$ 179 mil 990, o caminhão leve HR, produzido pela Caoa em Anápolis, é o primeiro veículo a ser oferecido na rede unificada de concessionárias Hyundai, após acordo assinado pelas duas empresas.

Queda na produção de veículos em maio

As fabricantes de automóveis produziram 166,7 mil veículos em maio, 26,8% a menos em relação ao mesmo mês do ano passado e 24,9% abaixo do registrado em abril, foi o pior resultado para o mês desde 2020.

Rio Grande do Sul emplacou 4 mil unidades em maio

Os emplacamentos no Rio Grande do Sul caíram 64%: foram 11,3 mil unidades em abril e 4,1 mil em maio. Com isso a participação do estado encolheu de 5,2% para 2,1%. De acordo com dados divulgados pela Anfavea.

Haval H6 será o 1º modelo produzido pela GWM no País

O SUV Haval H6 será o 1º modelo produzido pela GWM na fábrica de Iracemápolis, SP, a partir do segundo semestre. O anúncio foi feito por Jack Wey, fundador e chairman, a Geraldo Alckmin, em Pequim.