Lexus lança UX 300h por R$ 299.990

UX 300h será vendido em versão única no mercado brasileiro - Foto: Divulgação

A Lexus anunciou a estreia do UX 300h no Brasil. A nova variante do crossover híbrido será importada em versão única por R$ 299.990, segundo a Automotive Business. O conjunto mecânico é formado pelo motor 2.0 a gasolina de 152 cv e 18,8 kgfm associado a um elétrico de 112 cv e 20,6 kgfm. A potência combinada é de 198 cv, ou 14 cv a mais do que seu antecessor, o UX 250h. Destaque para a assinatura luminosa em LED no formato de "L" e a grade hexagonal "Spindle Grille", característica dos modelos da Lexus.Tem painel de instrumentos eletrônico com tela de 12,3 polegadas e acabamento refinado. De série, 8 airbags e pacote de assistências à condução.

Ram linha 2025 terá nova versão Big Horn no Brasil

A linha 2025 da Ram será equipada com novo motor turbodiesel e marca a estreia no Brasil, em breve, da versão de entrada Big Horn.A nova versão será ofertada com o também novo motor 2.2 turbodiesel, com 200 cv e 45,9 kgfm de torque.

Volkswagen Polo volta a ocupar a liderança do ranking nacional

O Volkswagen Polo volta a ocupar a liderança do ranking de automóveis e comerciais leves mais vendidos no Brasil. Com quase 15 mil unidade emplacadas, o hatch superou a Strada, 14,5 mil. Hyundai HB20 vendeu 10,9 mil unidades.

Fiat é líder no mercado brasileiro com 20,9% de market share

A Fiat é líder no mercado nacional no acumulado do ano e no mês de outubro. No último mês, alcançou 20,9% de market share e 51.867 unidades emplacadas. Strada, Argo e Mobi estão entre os dez carros mais vendidos do mercado nacional.

Volvo apresenta caminhão flexl

A Volvo apresentou seu caminhão flex, que roda com diversas misturas de biodiesel até B100, durante a Fenatran em São Paulo. Segundo a Autodata, as vendas do FH B100 Flex serão feitas apenas por encomenda e após análise da empresa do biodiesel utilizado na operação.

Passageiro pode pagar ônibus com Pix em PE

Três linhas da Região Metropolitana do Recife oferecem desde agosto, em caráter de teste, a opção de pagar a passagem com Pix. A empresa São Judas Tadeu já anunciou a expansão para mais duas linhas.Para os passageiros, basta ler um QRCode disponível.