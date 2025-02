Nissan Kicks Play 2025 em três versões

Nissan Kicks Play - Foto: Divulgação

A Nissan muda o nome do SUV produzido no Complexo Industrial de Resende, no estado do Rio de Janeiro, que está chegando às concessionárias da marca em todo o Brasil com o nome de Kicks Play. O modelo agora tem três versões, Active Plus, Sense e Advance Plus. Esse Kicks vai conviver com a nova geração do modelo, prevista para chegar em breve por aqui. As novidades são rodas de liga leve aro 17 (versão Sense) e equipamentos de aviso e reação a perigos de colisão, que fazem parte do “Nissan Safety Shield”, para a nova Advance Plus, que conta com o Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem. Kicks Play parte de R$ 117.990.

Volks revela teaser do próximo modelo elétrico

A Volkswagen revela teaser do próximo modelo elétrico de entrada da marca.O compacto sairá por cerca de 20.000 euros, algo em torno R$ 120 mil, ou seja, uma versão topo de gama do Polo. A ideia é mostrar o “show car” do elétrico em março.

Exportações crescem 52,3% em janeiro

As exportações no primeiro mês de 2025 chegaram a um crescimento de 52,3% em comparação a janeiro de 2024, segundo balanço da Anfavea. Esse aumento reflete o desempenho positivo dos mercados da América do Sul, em espcial da Argentina.

Produção de veículos tem alta de 15%

A indústria nacional em janeiro produziu 175,5 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e chassis de ônibus, segundo a Anfavea. Alta de 15% sobre janeiro de 2024, quando a produção somou 152,6 mil veículos, é o melhor resultado para janeiro desde 2021.

Crescimento de 17,6% na produção de motos

A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus, no 1º mês de 2025, teve o melhor resultado desde 2012. Em janeiro saíram das linhas de montagem 166,1 mil unidades, crescimento de 17,6% com relação ao 1º mês do ano passado e de 34% sobre dezembro.

Vendas de usados no Brasil desaceleram

O mercado nacional de carros usados somou 901.389 transações de automóveis de passeio e comerciais leves em janeiro. Em relação ao mesmo mês de 2024, a alta tímida foi de 1%, de acordo com dados do Renavam informados pela Fenabrave.