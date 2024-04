Novo Trailblazer é o carro do vencedor do BBB 2024 | A TARDE

O Novo Trailblazer chega em maio nas concessionárias, mas o vencedor do Big Brother Brasil 2024 já recebeu as chaves do SUV 4x4 de até sete lugares, que passou por mudanças no design, na mecânica e elevou o nível de conforto.Até o fechamento desta edição, o mais cotado para faturar o prêmio era o baiano David Brito, que já ganhou outro carro da Chevrolet no reality da TV Globo, a nova S10.

Motor turbo diesel de nova geração, inédita transmissão automática de oito marchas, além de tecnologias avançadas de conectividade e segurança são itens de série.

Jeep Compass chega à linha 2025

Jeep Compass chega à linha 2025 com modesta mudança no visual, nova motorização, mais itens de série, novas versões e preço até R$ 20 mil mais barato. As opções topo de linha trazem o mesmo motor 2.0 turbo de 272 cv da Ram Rampage.



Volks fará testes com táxi autônomo

A Volkswagen realizará testes até o fim do ano do ID Buzz, carro autônomo para transportar passageiros em Hamburgo, Alemanha. Nesta primeira fase, o chamado robotáxi terá um motorista ao volante, por segurança, para garantir que o veículo funcione corretamente.

BYD revela detalhes da picape híbrida

A BYD revelou que a picape híbrida que planeja produzir no país terá conjunto híbrido plug-in, o motor entregará 480 cv e será alimentado por uma bateria do tipo Blade, mais fina do que as convencionais. Vai brigar no segmento de médias, com Hilux, Ranger e S10.

Prazo para fazer exame toxicológico acabando

Motoristas das categorias C, D e E têm até o dia 30 de abril para a realização do exame toxicológico.A Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) vai enviar notificações a 3,4 milhões de condutores que ainda não regularizaram a situação. O alerta será disparado hoje.

Tesla corta 10% no quadro global de empregados

A Tesla confirmou ontem corte de 10% no quadro global de empregados, segundo comunicado enviado à Securities and Exchange Commission.A montadora não informa quantos trabalhadores serão afetados.