Porsche bate novo recorde de vendas no Brasil

- Foto: Divulgação

A Porsche bateu o nono recorde consecutivo de vendas desde que fez sua estreia no Brasil, em 2011. No ano passado, a marca de luxo comercializou 6 mil 172 carros, 20% a mais do que em 2023. O modelo preferido dos brasileiros foi o Cayenne, 1 mil 618 unidades. No 2º lugar ficou o esportivo 911, com 1 mil 474 unidades, e com 1 mil 362, o SUV Macan. Em 2024, a Porsche AG renovou a linha de produtos, com uma mudança de geração para quatro das seis linhas de modelos: Panamera, Taycan, 911 e Macan. Cresceu em quatro das cinco regiões do mundo e alcançou recordes históricos.

Novidades na linha 2025 do C3 e do C3 Aircross

Aircross e Aircross 7 linha 2025 têm de série câmera de ré, farol de neblina e ar-condicionado automático digital a partir da versão Feel Pack. O Citroën C3 YOU! 2025 tem a cor Preto Perla Nera como opção e câmera de ré, na versão Feel.

Produção de motos cresce 11,1%

A produção de motos no Polo Industrial de Manaus, AM, chegou em 2024 ao maior volume desde 2011, somando 1 milhão 748 mil unidades, expansão de 11,1% em relação a 2023, segundo dados da Abraciclo.

Balança comercial fecha no vermelho

Em 2024, foram exportados 398,5 mil autoveículos. Argentina e Uruguai foram os destaques. As importações tiveram o melhor resultado em 10 anos, emplacamentos: 466,5 mil, alta de 33% puxada pela entrada de eletrificados.

Produção de veículos cresce 10% no Brasil, que é 8º produtor global

A indústria automotiva brasileira produziu, no ano passado, 2 milhões 550 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e chassis de ônibus. O volume foi 10% maior que as 2,3 milhões de unidades de 2023. Segundo a Anfavea, o volume coloca o País como oitavo maior produtor global de veículos. Foram vendidos 14,2 milhões de automóveis e comerciais leves, novos e usados em 2024.

Caoa Chery tem maior volume de vendas da história

A Caoa Chery registrou em 2024 o maior volume de vendas da sua história, com 60,9 mil unidades emplacadas. O resultado foi 93,6% superior ao registrado em 2023, a 11ª posição do ranking do mercado brasileiro.