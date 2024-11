Preço da BYD Shark tem o peso do imposto

BYD Shark, primeira picape híbrida plug-in do Brasil, chega por R$ 379.800 - Foto: Divulgação

A picape média, híbrida plug-in BYD Shark chega ao mercado brasileiro, importada, em versão única por R$ 379,8 mil. Salgado, o preço reflete a incidência de 35% do imposto de importação. Tem 5m457 de comprimento, 1m917 de largura, 1m925 de altura e 3m260 de entreeixos, 1,2 mil litros de caçamba e capacidade de transportar 790 quilos. Os dois motores elétricos, um dianteiro e um traseiro, alcançam 437 cv combinados com o 1.5 litro turbo a gasolina. A picape alcança de 0 a 100km/h em 5,7 segundos. O modelo tem central multimídia giratória, com tela de 12,8. polegadas.

Stellantis anuncia híbrido-flex produzido no Brasil pela marca Fiat

Stellantis anuncia a chegada do primeiro veículo híbrido-flex da marca Fiat ao Brasil. O modelo nacional equipado com a tecnologia Bio-Hybrid, desenvolvida pela empresa, já está sendo produzido em Betim e será lançado em novembro no mercado brasileiro. Com os investimentos recordes de R$ 32 bilhões na América do Sul, serão lançados mais de 40 produtos e 8 powertrains.

Dona da 99 investe em carros sem motorista

A unidade de direção autônoma da empresa de transporte por app Didi Global, que controla a 99, arrecadou 298 milhões de dólares. O investimento será para acelerar a produção em massa de táxis sem motorista.

GM lança programa de assinatura

A GM Fleet lança o programa de assinatura de automóveis, com abrangência nacional, exclusivo para pessoa jurídica. Os planos são de 12, 24 ou 36 meses com franquia de 1.000 a 3.000 quilômetros por mês.

Stellantis divulga preços de revisão do Citroën Basalt

Com preço a partir de R$ 89.990, o Citroën Basalt reduziu o custo e torna públicos os valores das revisões, tanto na versão Feel 1.0 Firefly quanto nos pacotes Feel/Shine Turbo e First Edition. Valores estão no site da Citroën.

Jac lança picape Hunter a diesel

A picape Hunter, da Jac Motors, está disponível nas revendas, com motor 2.0 turbodiesel de 191 cv, câmbio automático de oito marchas da ZF. Tem opções de tração 4×2, 4×4 integral e 4×4 reduzida, com quatro modos de condução.Com 1m92 de altura, 1m96 de largura.