Produção e vendas de motos têm recorde

Produção de motos somou 1 milhão 478 mil unidades - Foto: CNI/José Paulo Lacerda/Direitos reservados

A produção de motocicletas, de janeiro a outubro deste ano, somou 1 milhão 478 mil unidades, 11,7% acima do mesmo período de 2023. O melhor resultado dos últimos 13 anos, de acordo com a Abraciclo, que representa as fabricantes do Polo Industrial de Manaus. No mês passado o volume foi de quase 155 mil motos, incremento de 17,9% frente a outubro do ano passado e de 7,6% com relação a setembro. Foi o melhor resultado para o mês desde 2013. Foram contabilizadas 1 milhão 577 mil motos vendidas no acumulado do ano, 19,6% acima do período janeiro-outubro de 2023.

Zeekr abre revenda em SP e lança o elétrico X

A Zeekr, marca de origem chinesa do Grupo Geely, anunciou o lançamento do modelo elétrico X no Brasil em duas versões, Premium e Flagship, com preços de R$ 272 mil e R$ 298 mil. A 1ª revenda da marca foi aberta ontem em São Paulo (SP).

Kardian escala vendas na América Latina

A pojeção da Renault é fechar o ano de 2024 com números de exportação 31% superiores ao previstos no lançamento do Kardian. Até o final do ano, mais de 12 mil unidades serão exportadas. Sucesso!

Financiamento de veículos crescem 25,5%

Foram financiadas as vendas de 670 mil automóveis leves, motos e veículos pesados novos e usados em outubro. Segundo a B3, 25,5% a mais do que no mesmo mês em 2023 e 11,6% acima de setembro.

Toyota inaugurou novo centro logístico

A Toyota inaugurou novo centro logístico, no mesmo terreno da fábrica de Sorocaba, SP. Foram investidos R$ 160 milhões na nova unidade que tem 55 mil m², com capacidade para processar 1,1 milhão de peças por mês.

Vendas de elétricos em alta escala

As receitas globais de vendas de carros elétricos devem alcançar este ano US$ 786 bilhões, 2,2% acima do ano passado, segundo pesquisa Statista Market. É esperado que este porcentual dobre em 2025, para 5,5%, e que até 2029 chegue a 8%. As vendas globais deverão encerrar 2028 com alta de 27% e atingir mais de US$ 1 trilhão, de acordo com dados apresentados pelo Stocklytics.com. Até o fim do ano a projeção é que 13,6 milhões de veículos elétricos sejam comercializados em todo o mundo.