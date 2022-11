Pulse Abarth e Peugeot e-2008 são estreias de novembro

A Stellantis escolheu o mês de novembro para apresentar ao mercado brasileiro dois produtos promissores: o Fiat Pulse Abarth e o Novo Peugeot e-2008. O primeiro, com lançamento oficial confirmado para amanhã, é a versão esportiva do SUV da Fiat.

O Pulse Abarth chega ao Brasil no papel de primeiro lançamento da Abarth por aqui. Na verdade, a marca Abarth já dá nome às versões esportivas dos carros da Fiat há décadas.

No entanto, muita gente não sabe que Abarth é uma subsidiária da Fiat que produz carros de alto desempenho. Foi fundada em Bolonha por Carlo Abarth (piloto de motociclismo e empresário austríaco), em 1949. Além dos modelos esportivos, a Abarth também produzia acessórios para melhorar a performance dos Fiat, Lancia, Simca etc.

Agora, a Stellantis aposta na volta da Abarth ao Brasil como uma submarca e não apenas como nomenclatura para as versões esportivas dos carros da Fiat. O Pulse Abarth será o primeiro carro da marca esportiva comercializado no Brasil, mas a expectativa é que outros modelos entrem no mercado, dentre eles o Fastback.

As fotos reveladas do Fiat Pulse Abarth mostram a marca do escorpião (Carlo Abarth teve seu signo como referência para criar a marca da empresa fundada por ele) na grande frontal do carro e muitos detalhes em vermelho, que conferem beleza, estilo e personalidade esportiva ao carro.

No volante, o logo do escorpião, no centro, no lugar do emblema da Fiat. Ele aparece em mais alguns lugares pela cabine, como na etiqueta na coifa do câmbio ou no encosto dos bancos. O painel trará a marca da Abarth acima do porta-luvas, em uma peça parafusada para dar mais destaque. E há um botão vermelho do modo sport, batizado como “Poison” (veneno em inglês). A Fiat destaca que o interior do carro será escurecido e será utilizado couro ecológico preto nos bancos.

Motorização

Na parte mecânica, a Fiat já revelou que o Pulse Abarth terá motor 1.3 turbo de 185 cv e 27,5 kgfm de torque, com câmbio automático de 6 marchas. Mesma motorização disponível para Fastback, Toro e os Jeep Compass e Commander.

A fabricante ainda confirmou que o Pulse Abarth acelera de 0 a 100 km/h em menos de 8 segundos, com velocidade máxima acima de 210 km/h.

Novo e-2008

A Peugeot dá mais um passo na estratégia da eletrificação e acaba de lançar o e-2008. A marca do leão anuncia a chegada do modelo ao Brasil a partir de R$ 259.990. A novidade a fez reduzir o preço do e-208, o hatch que agora está sendo oferecido por R$ 219.990 no site oficial da fabricante. Em setembro de 2021, o Peugeot e-208 GT foi lançado por R$ 276.990, com preço especial de lançamento R$ 244.900.

O Peugeot e-2008 tem como concorrentes hatches elétricos, como o Fiat 500e (R$ 255.990), o Renault Zoe (R$ 239.990) e o Mini Cooper S E (R$ 252.990). O JAC E-JS4 é outro SUV movido a eletricidade abaixo dos R$ 300.000, tem preço sugerido de R$ 249.900.

Autonomia

Com 50 kWh de capacidade, a bateria garante ao novo e-2008 uma autonomia de 345 km com carga completa (ciclo WLTP). Está posicionada sob o piso do veículo, para não comprometer o espaço interno, e foi concebida desde o início do projeto para não afetar qualquer item de segurança do veículo.

O modelo pode ter 80% da bateria carregada em 30 minutos, em estação ultrarrápida de recarga de 100 kW, e os dados de utilização e consumo da bateria e do powertrain elétrico são ilustrados no painel de instrumentos digital 3D. A bateria tem 8 anos de garantia pela montadora, com limite de kilometragem de 160 mil km. O e-2008 é um carro urbano, visto que sua autonomia é de 345 km, o que pode inviabilizar viagens.

O Peugeot e-2008 é equipado com um motor que entrega 26,5 kgfm de torque instantâneo e 136 cavalos de potência (100 kW), com três diferentes modos de condução: sport (prioriza o desempenho, utilizando-se da potência e torque máximo), normal (indicado para garantir o conforto ideal nos deslocamentos do dia a dia) e eco (foco na otimização da autonomia), e a escolha é feita a partir do simples toque no botão.

Multimídia

Central multimídia com tela de 10 polegadas (com Android Auto e Apple CarPlay) e o Cluster 3D, além da navegação GPS 3D e a série de botões de controle batizada de toggles switches, e o volante esportivo estão no pacote do e-2008. Bancos de couro com formato esportivo e teto solar panorâmico também. O e-2008 está disponível para assinatura por meio da Flua!, a empresa de mobilidade da Stellantis no Brasil.