Renault inicia pré-venda do Kardian | A TARDE

A Renault iniciou a pré-venda do Kardian anteontem, 19, para clientes que fazem parte do grupo “my Kardian now”, comunidade no WhatsApp aberta em outubro de 2023. Ontem, a reserva do SUV compacto, produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR),foi aberta ao público em geral. O modelo será vendido em três versões: evolution (R$ 112.790), techno (R$ 122.990) e première edition (R$ 132.790). É equipado com um motor 1.0 turbo de três cilindros, que será fabricado no Brasil. Ele entrega 125 cv de potência e 220 Nm de torque, com injeção direta associada a um câmbio automático com dupla embreagem EDC.

Fiat Titano será lançada 15 de março

A Fiat divulgou novas imagens da picape Titano, que é produzida no Uruguai e será lançada em 15 de março no Brasil. Em um vídeo de trinta segundos foram mostrados retrovisores cromados, maçanetas, assinatura DRL em led, faróis de neblina.

Caoa Chery tem recorde de vendas

A Caoa Chery vendeu em janeiro 3 mil 470 veículos, registrando o melhor mês de vendas da história da marca, alcançando fatia de mercado de 2,29%. O resultado foi impulsionado pelas vendas do SUV Tiggo 5x Sport, versão de entrada lançada em 2023, 1 mil 135 unidades.

Fiat é líder no Brasil, Itália, Turquia e Argélia

A Fiat é a marca líder da Stellantis em vendas, com 1 milhão 350 mil unidades comercializadas no mundo, em 2023, crescimento de 12% sobre o resultado de 2022. Lidera mercado em quatro países: Brasil, Itália, Turquia e Argélia.

Estudo da OLX aponta desejo por híbridos

Pesquisa recente da OLX aponta que 57% dos entrevistados pensam em comprar carro híbrido este ano, entretanto, apenas 14% comprariam carro 100% elétrico. Já 29% não planejam adquirir qualquer carro eletrificado em 2024, seja híbrido, ou movido a baterias.



BYD vai construir fábrica de carros elétricos no México

A BYD planeja construir fábrica de veículos elétricos no México e torná-la plataforma de exportação para os Estados Unidos. Segundo a Reuters, a empresa iniciou estudos de viabilidade e está negociando.