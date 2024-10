Renault lança Kardian com câmbio manual

Kardian: motor 1.0 turbo de 125 cv e câmbio manual - Foto: Divulgação

A Renault lança o Kardian com câmbio manual de seis marchas. O portfólio do modelo agora tem quatro versões, todas com motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm, maior torque entre os concorrentes diretos. A nova versão Evolution tem preço sugerido de R$ 106.990 e traz os mesmos equipamentos da Evolution com câmbio automático EDC. Lançado em março, o Kardian é o 1º carro produzido no Brasil com a nova identidade visual de marca, a nova plataforma RGMP e o novo motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm. O motor turbo TCe 1.0 flex faz parte da família do motor turbo TCe 1.3 flex.

Centro de Desenvolvimento da Ford na Bahia

Em 2026, a Ford deve concluir as obras de ampliação do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, localizado no Cimatec Park, em Camaçari. O novo prédio terá capacidade para abrigar até mil pessoas.

Brasil teve 601 mil veículos financiados

Em setembro foram comercializados 601 mil veículos financiados, novos e usados, segundo levantamento da B3. Crescimento de 19,9% sobre o mesmo mês do ano passado, mas 4,9% inferior a agosto.

Triumph bate recorde de produção no País

A Triumph alcançou em nove meses a produção de 10 mil motocicletas em Manaus. Esse volume é recorde para a operação local, e no ano passado a marca foi atingida em doze meses. 50% do volume foram de modelos de 400 cilindradas.



Abraciclo revisa estimativas para o ano de 2024

A Abraciclo decidiu revisar a projeção de produção e vendas de motos em 2024. No caso da produção, a meta é 1 milhão 720 mil unidades, alta de 9,3% sobre o volume de 2023. Em relação às vendas 1 milhão 810 mil unidades.

Ram 1500 chega ao Brasil com nova motorização por R$ 541 mil

Com design renovado, a nova Ram 1500 2025 estreia no Brasil, equipada com o novo motor 3.0L Hurricane 6 biturbo, que agrega “mais potência, desempenho, melhor eficiência de combustível e menor nível de emissões”, segundo a marca. Chega às revendas em duas versões, Laramie e Laramie Night Edition. A primeira por R$ 541 mil e a segunda por R$ 556 mil.