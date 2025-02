Toro Ultra volta com motor Turbo 270 flex

Fiat Toro Ultra: a nova versão de topo com motor turbo 270 Flex - Foto: Divulgação

A Fiat Toro Ultra 2025 é a nova versão topo de linha flex com motor Turbo 270, que foi recalibrado para atender às novas normas de emissões do Proconve L8, com 176 cv de potência contra 185 cv, e retorna ao portfólio da Toro. Os diferenciais são novas rodas de 18’ pretas, acabamento escurecido, com molduras preto brilhante, e novo emblema Ultra T270. No interior, bancos pretos em couro com costura vermelha. Além de uma capota marítima rígida e bolsa que acompanha a caçamba e facilita o transporte de cargas. A Toro tem painel multimídia de 10,1”, ar-condicionado digital, sistema de conectividade.

60 milhões de unidades em 2030

O mercado global de motocicletas deve chegar a 60 milhões de unidades em 2030, segundo projeções da Honda. O volume anual atual de vendas é de 50 milhões. A estimativa foi anunciada durante entrevista coletiva concedida à imprensa em Tóquio, Japão. A empresa “continuará reduzindo as suas emissões e lançando modelos elétricos“, destacou a Honda.

Audi lança A3 sedan no Brasil

A Audi lança o A3 sedan no Brasil em três versões, Advanced, Performance e Performance Black, com preço inicial de R$ 290 mil. Chega com mudanças no design e itens inéditos de tecnologia, conforto e segurança. Preços a partir de R$ 289.990,00. Motor 2.0 TFSI tem maior torque.

Vendas globais de híbridos e elétricos devem crescer

Vendas globais de carros híbridos plug-in e elétricos devem ter alta de ao menos 17% e chegar a 20 milhões de unidades em 2025. Segundo estimativa do instituto de pesquisa Rho Motion, divulgada pela agência Automotive Business.

Brasil é o segundo maior produtor de etanol no mundo

A produção de etanol no Brasil teve alta de 4,4% sobre 2023, chegando a 36,8 bilhões de litros em 2024. De acordo com a UNICA, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, maior volume já produzido no País.

Stella Li é eleita Personalidade Mundial do Ano

A Vice-Presidente Executiva da BYD, Stella Li, foi eleita pela World Car Awards como a “Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo 2025”. A escolha foi feita por jornalistas do setor.

Inscrições abertas para curso de programação

A Ford abriu ontem as inscrições para novas turmas do Ford <Enter> em São Paulo e na Bahia. O programa de formação profissional gratuito capacita para atuar com programação de software. São 300 vagas na Bahia.