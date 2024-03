Toyota anuncia aporte de R$ 11 bilhões no Brasil | A TARDE

A Toyota anunciou ontem novo plano de investimentos de R$ 11 bilhões para o Brasil de 2025 a 2030. O aporte será direcionado para duas de suas três unidades no País, em Sorocaba e Porto Feliz, São Paulo. A produção do Corolla, em Indaiatuba, SP, será transferida para Sorocaba até 2026, e essa unidade será desativada.Segundo a empresa, R$ 5 bilhões serão destinados à fabricação de dois veículos híbridos flex, sendo um deles o SUV compacto Yaris Cross, cuja produção começará no fim deste ano com lançamento previsto para 2025. A Toyota vai focar em eletrificados.

BYD inicia obras de sua fábrica em Camaçari

A BYD realizou ontem cerimônia para marcar o início das obras de sua primeira fábrica de automóveis no Brasil, em Camaçari (BA). Serão investidos mais de R$ 3 bilhões no complexo de três unidades.

Fiat Strada confirma a liderança

A Fiat Strada confirma a liderança e foi o veículo mais vendido do Brasil em fevereiro. Segundo a Fenabrave, a Strada teve 8.568 licenciamentos em fevereiro. Em segundo lugar aparece o Volkswagen Polo.

Renault Oroch tem nova versão Iconic

A linha Renault Oroch tem nova versão, a Iconic, mais cara das opções equipadas com câmbio manual de seis marchas e motor 1.6 SCe de 120 cv de potência. Ela fica um degrau abaixo da Outsider, topo de linha com motor turbo e transmissão automática.

Discovery Sport e Range Rover Evoque em versões 2024

A Jaguar Land Rover lança a linha 2024 de Discovery Sport e Range Rover Evoque. Os SUVs chegam ao mercado com mudanças discretas no exterior e atualizações na cabine. Os preços partem de R$ 434.490. A fabricante retirou botão físico da parte central e colocou todos os comandos dos carros na central multimídia - incluindo o do ar-condicionado. A tela tem 11,4 polegadas.

Novo Dolphin Mini custa R$ 115.800

O Dolphin Mini, novo veículo de entrada da marca chinesa, foi lançado ao preço de R$ 115.800.A 99 oferecerá uma taxa de 9,99% para motoristas de aplicativo que registrarem um Dolphin Mini. A autonomia do veículos é de 280 km.