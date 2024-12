Toyota Corolla 2025 recebe atualizações

- Foto: Divulgação

Toyota Corolla 2025 estréia com pacote mais recheado de tecnologia e comodidade, 10 anos de garantia de fábrica, além de novo visual externo e detalhes esportivos exclusivos para a versão GR-Sport. A nova central multimídia, com sistema Toyota Play 2.0, ganha tela de 10 polegadas, que melhora a conectividade com smartphones e oferece navegação mais intuitiva, segundo a fabricante.Além de pacote Toyota Safety Sense (TSS) com Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC) para todas velocidades, Assistente de Pré-Colisão Frontal (PCS), Assistente de Permanência em Faixa.

Stellantis convoca recall do Fiar Argo

Stellantis convoca proprietários do Fiat Argo, ano modelo 2025, para agendar a verificação do posicionamento do pivô da suspensão dianteira e, se necessário, o seu reposicionamento. Os chassis envolvidos são os de final SYN64999 a SYN90833.

Anfavea divulgou suas projeções para 2025

Anfavea divulgou suas projeções para mercado, produção e exportações, de leves e pesados, em 2025. Segundo o presidente, Márcio de Lima Leite, as vendas domésticas chegarão a 2,8 milhões de unidades, crescimento de 5,6% sobre as 2 milhões 654 mil esperadas até dezembro.

Mustang Mach-E GT Performance 2024

Ford inicia as vendas do Mustang Mach-E GT Performance modelo 2024, que chega às revendas com rodas aro 20 diamantadas com uma nova opção de cor externa, o Cinza Glacial perolizado. Na versão GT Performance AWD Extended Range, topo, chega por R$ 486.000.

BYD atinge a marca de 70 mil carros vendidos

O vice-presidente sênior da BYD, Alexandre Baldy, entregou ao bancário Rodrigo Ticianelli um Song Pro e a chave gigante, que simboliza o carro 70 mil vendido este ano pela empresa no mercado brasileiro. A cerimônia foi realizada na BYD McLarty Maia em Pinheiros, São Paulo.

GWM lança edição limitada do elétrico Ora 03

A GWM lança no Brasil a edição limitada do elétrico Ora 03, a Skin Special Edition, com apenas 200 unidades, por R$ 159 mil. Já está em pré-venda nas concessionárias, no site da GWM, na loja oficial do Mercado Livre e no aplicativo My GWM.