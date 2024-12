Toyota Hilux e SW4 têm novidades na linha 2025

Hilux de entrada tem opções de câmbio automático - Foto: Divulgação

A Toyota apresenta a linha 2025 da picape Hilux e do SUV SW4. Os dois modelos chegam com atualizações no motor turbodiesel 2.8 de 204 cv de potência para atender à legislação Proconve P8, adotando novo filtro de partículas diesel e tanque de uréia, para o Arla 32. A Hilux, desde a versão SRV, e o SW4, em todas as versões, agora contam com sistema Toyota Serviços Conectados, que garante facilidades: consultar status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas pelo Toyota App. A picape e o SUV agora têm garantia de 10 anos.

Vendas seguem aquecidas em novembro

Segundo a Agência AutoData, com 133,9 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus emplacados nos onze 1ºs dias úteis de novembro, as vendas de veículos avançaram 10,6% sobre a 1ª metade de outubro.

Tiggo 8 Pro foi escolhido para a marca 15 milhões

Fábrica da Caoa Montadora, em Anápolis, GO, foi escolhida pelo Grupo Chery para produzir o veículo de número 15 milhões. Foi um Tiggo 8 Pro, SUV de sete lugares, que atingiu o marco, em evento.

Royal Enfield anuncia a 2ª operação no Brasil

A Royal Enfield anunciou a 2ª operação em CKD no Brasil. Em parceria com o Grupo Multi, a partir de janeiro de 2025 montará motos em nova unidade em Manaus, onde mantém, em parceria com a Dafra, operação CKD.

Transporte público é pior para pessoas negras

Pesquisa recente aponta que o transporte público reforça estruturas racistas.A menor oferta e a baixa qualidade do serviço nas periferias afeta sobretudo as pessoas negras, aponta a engenheira de transportes Tainá Bittencourt.

Vendas diretas turbinam os emplacamentos

Levantamento da Bright Consulting mostra que as vendas diretas turbinaram emplacamentos na 1ª quinzena de novembro. Foram 118.614 unidades entregues nesta metade inicial do mês. Alta de 45% em relação ao mesmo período de 2023.



Equinox será lançado em duas versões

O Equinox será o sexto e último lançamento da Chevrolet em 2024. O anúncio foi feito em vídeo publicado pela General Motors em seu perfil do LinkedIn, estrelado pelo presidente para a América do Sul, Santiago Chamorro. Os outros lançamentos foram a nova S10, a nova Spin, a nova Trailblazer, a Blazer EV e o Equinox EV.