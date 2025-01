Venda de eletrificados crescce 89% em 2024

Só em dezembro, as vendas de eletrificados chegaram a 21.634 - Foto: Divulgação

A eletromobilidade no Brasil terminou 2024 com um novo recorde de 177.358 veículos eletrificados leves emplacados de janeiro a dezembro, ou 89% acima dos 93.927 de 2023. Só em dezembro, as vendas chegaram a 21.634.Esses números, porém, incluem os 3.828 micro-híbridos recém-lançados no mercado no último trimestre, com bateria de apenas 12 volts e sem tração elétrica. Excluindo-se esses micro-híbridos, o total de 2024 chegou a 173.530 emplacamentos (+ 85% sobre 2023), e dezembro bateu recorde mensal desde o início da série histórica, com 18.942 unidades vendidas.

Vendas de veículos usados crescem 9,2% no País

As vendas de veículos usados bateram recorde no Brasil em 2024, com 15 milhões 778 mil unidades, de acordo com a Fenauto. Em relação a 2023 houve um aumento de 9,2% nas vendas.Em dezembro foram vendidas 1 milhão 470 mil unidades.

Ford Enter Bahia capacita pessoas de baixa renda

As 1ªs turmas do programa gratuito de capacitação na área de tecnologia oferecido pela Ford, para pessoas de baixa renda, iniciaram as aulas esta semana em Salvador. Ford Enter Bahia atende hoje 50 alunos.

Iveco Bus entrega mais 500 ônibus escolares

A Iveco Bus anuncia a entrega de mais 500 ônibus escolares para o programa Caminho da Escola ao longo do primeiro trimestre de 2025. No ano passado a montadora entregou 2 mil veículos para o programa.

Golpes de transações online geram prejuízo de R$ 571 milhões no NE

Golpes em plataformas de compra e venda online de automóveis no Nordeste tiveram queda de 46% no prejuízo total em 2024, em relação a 2023 (janeiro a outubro), alcançando R$ 571 milhões em valores estimados. A fraude mais comum foi o Golpe de Coleta de Dados (39%) seguida de Invasão de Contas (32%) e de Anúncios Falsos (22%). Os dados são de estudo realizado pela OLX.

GWM soma 100 pontos de vendas no Brasil

Com a abertura de 12 unidades em dezembro, a GWM alcançou a marca de 100 pontos de vendas no Brasil em 2024, sendo 79 concessionárias e 21 lojas em shoppings. No Nordeste, as novas estão em Recife e Caruaru, PE.