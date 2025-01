Vendas de eletrificados terão alta de 80% - Foto: Divulgação

As vendas de carros elétricos e híbridos em 2024 no Brasil devem superar as 160 mil unidades, chegando a algo em torno de 170 mil, o que representaria um aumento de 80% em relação a 2023 (93.927). Essa é a projeção da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), que celebra os bons resultados do setor: de janeiro a novembro, os números chegaram a 155.724. Novembro foi o melhor mês da série histórica da entidade, com 17.413 emplacamentos.

As vendas dos veículos eletrificados – elétricos e híbridos –, entre janeiro e novembro de 2024, somaram 5.276 unidades na Bahia, de acordo com a ABVE. Os números no estado, segundo a entidade, são crescentes e apontam um incremento de 124% em relação ao mesmo período do ano passado (2.354).

“O forte crescimento das vendas mostra que os carros elétricos e híbridos caíram no gosto dos baianos, que já conhecem as vantagens dos veículos eletrificados, tanto para o bolso quanto para o meio ambiente, sem contar a alta tecnologia embarcada nos carros. A tendência é que os números continuem crescendo de forma acelerada”, destacou Mário Sérgio Callegaro, diretor da Morena GWM, que distribui a marca na Bahia.

Ele assegura que a venda de veículos eletrificados é uma tendência que não tem mais volta. “Além dos veículos serem híbridos ou 100% elétricos, possuem alta tecnologia embarcada, design, robustez, notas máximas nos testes de segurança - Latin NCAP e preços muito competitivos, o que tem conquistado os consumidores”, destaca.

Segundo balanço da ABVE, o mercado de eletrificados segue sob ampla liderança dos veículos plug-in (BEV 100% elétricos e híbridos PHEV), com 72% das vendas, porém novembro registrou um súbito crescimento dos micro-híbridos (MHEV), com baixo grau de eletrificação. Para o presidente da entidade, Ricardo Bastos, os números mostram que as vendas de eletrificados se mantêm em crescimento acelerado, em sintonia com o interesse do consumidor.

As projeções para 2025 de Mário Sérgio Callegaro, da Morena GWM, são otimistas, em sintonia com as perspectivas da associação. “Nossa expectativa para o próximo ano é que tenhamos um crescimento das vendas de pelo menos 8% em relação a 2024”.

Para ele, nem mesmo a baixa cobertura de eletropostos públicos no estado, e no Brasil, tem sido um entrave às vendas de elétricos. “A rede de abastecimento tem crescido rapidamente. Podemos citar como exemplos shopping centers, as próprias concessionárias, supermercados, prédios comerciais, postos de combustível e o próprio Wallbox que vem nos veículos e com fácil instalação. No último levantamento, feito pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), em agosto, a Bahia contava com 289 pontos de recarga para carros elétricos e híbridos. Houve um incremento de 61,4% no número de eletropostos em apenas cinco meses de 2024”, destaca Callegaro.

Um dos destaques de vendas da GWM no estado é o Haval H6, que está disponível para serviço de assinatura. Hoje, a Morena GWM opera com três pontos de vendas: dois em Salvador (Av. Luís Viana Filho, Paralela, e Av. Luís Eduardo Magalhães) e em Feira de Santana, no Shopping Boulevard. Mas há perspectivas de aumentar a rede. “Estamos planejando mais uma revenda em Salvador e uma concessionária completa em Feira de Santana”, antecipa Callegaro.

BYD

Recentemente, a BYD chegou à marca de 70 mil carros vendidos este ano no Brasil. De janeiro a novembro, as vendas dispararam 290% em relação ao ano passado. O BYD King apresentou um crescimento sólido no mercado e já é o sedã médio plug-in mais vendido do Brasil em 2024, com 3.689 emplacamentos. Já entre os SUVs híbridos plug-in, a marca também performa, com a família Song liderando todo o segmento com 24.143 unidades vendidas, sendo 17.280 BYD Song Plus DM-i e 6.863 do modelo BYD Song Pro. Entre os compactos, o BYD Dolphin Mini é o carro elétrico mais vendido do país, com 20.757 novas unidades nas ruas, seguido pelo, BYD Dolphin, que emplacou 11.372.

“A BYD já se tornou a marca associada à eletrificação no Brasil. Conquistamos o consumidor e o mercado brasileiro. Os sucessivos recordes em vendas refletem o crescimento exponencial da empresa. Nós queremos ainda mais, estar entre as 5 maiores montadoras do país já nos próximos anos”, destaca Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil.

Em julho, o grupo pernambucano Via 1 inaugurou a Viasul BYD, na Tancredo Neves, em Salvador. “Estamos em uma crescente, a expectativa para o fechamento do ano é de zeramos as unidades em estoque, a BYD proporciona para o cliente que comprar até o dia 31/12 o maior desconto já visto desde a sua chegada ao Brasil, especialmente para os híbridos sedan e SUV (King e Song Pro), estou muito entusiasmado com a inauguração da fábrica em Camaçari, no primeiro trimestre de 2025 (previsão até março) e a marca também pretende lançar novos modelos que vão movimentar o mercado brasileiro, muitas novidades chegando”, comenta o supervisor de vendas diretas da BYD Via Sul, Gustavo Maia.