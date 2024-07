Zeekr desembarca no Brasil em setembro

- Foto: Divulgação

A chinesa Zeekr, marca do grupo Geely, chega ao Brasil em setembro, com a pré-venda de dois modelos premium: um sedan e um SUV compacto. A empresa anunciou que as primeiras unidades serão entregues a partir de outubro. O crossover 001 e o SUV médio X serão os primeiros a desembarcar por aqui. A marca vai comercializar carros elétricos da luxo; rivais dos modelos Audi, BMW, e Mercedes-Benz. A Zeekr terá cerca de 10 pontos de vendas premium nas principais capitais do país, como Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. A 1ª loja conceito será inaugurada em área nobre de São Paulo.

Ram lança série sobre a Rampage nas redes

A Ram anuncia nova série Inside Rampage. Ao longo de nove episódios, Felipe Titto e Chef Ju Lima, embaixadores da marca, junto com a creator e filmmaker Paula Mordente, vão falar sobre suas versões preferidas: R/T, Rebel e Laramie. Série está no ar até 30/08.

Transações de carros usados entre pessoas físicas aumentam

Transações de carros usados entre pessoas físicas representam 28% das negociações neste mercado, aponta pesquisa da Creditas, realizada entre março e maio. O estudo contemplou clientes na plataforma de serviços financeiros.

Volks mostra imagem da nova Amarok

A Volkswagen revelou na semana passada a primeira imagem oficial da nova Amarok. A picape fabricada na Argentina chegará ao Brasil com novos faróis, grade frontal e para-choque. Multimídia VW Play com tela tátil de 10,1 polegadas.

Sob protestos, Tesla consegue autorização para ampliar fábrica

A Tesla conseguiu autorização ambiental para realizar a ampliação de sua fábrica na Alemanha. A licença foi concedida pelo estado de Brandenburg. A obra ameaçaria o fornecimento de água para a região, segundo ambientalistas.