Cartas embaralhadas

Biel em jogo contra o Girona B, na Espanha - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Conhecer a escalação inaugural tricolor no ano era um dos principais motivos de expectativa para o primeiro jogo treino da temporada, contra o Girona B. Rogério Ceni, entretanto, deu a impressão de ter embaralhado as cartas que tem à disposição. Mantendo o mistério e promovendo uma forma simbólica de igualar as condições de disputa de vaga para os jogadores, o treinador mandou a campo uma equipe em cada um dos tempos, algo bem normal nesse tipo de atividade, mas, ao invés de separá-las de maneira hierarquizada entre supostos titulares e reservas, o ex-goleiro preferiu aparentemente mesclá-las e equilibrá-las.

O recado aparente é de que a disputa por titularidade, que tem tudo para ser muito mais acirrada em 2025, será definida, no campo, a partir de agora. Não fosse a presença de Kanu na equipe da segunda etapa, com Yago Felipe na zaga do primeiro tempo, eu poderia até acreditar que o time que começou seria aquele vislumbrado por Ceni para o início da temporada.

Da escalação mais frequente de 2024, seis nomes iniciaram a atividade: Arias, Juba, Jean Lucas, Éverton Ribeiro, Cauly e Everaldo. Único reforço no início foi o atacante Erick Pulga. Titular na partida que valeu a vaga na Libertadores, Danilo Fernandes também começou. O uruguaio Acevedo foi a novidade do meio, no lugar de Caio Alexandre. A zaga foi formada por Vitor Hugo e Yago Felipe, improvisado em decorrência dos vetos do Departamento Médico a Gabriel Xavier e David Duarte.

Entre as cartas guardadas para o segundo tempo, estiveram outros três integrantes do time mais frequente do ano passado: Marcos Felipe, Kanu e Caio Alexandre. Titulares na reta final, Gilberto, Ademir e Lucho Rodríguez se juntaram também a três novos reforços, Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, que atuou como lateral. Rezende, na zaga, e Biel, no ataque, completaram a formação.

Lucho em jogo contra o Girona B, na Espanha | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Willian José, uma das principais cartas, que permitirá novas combinações a Ceni, ainda esteve de fora, e tem tudo para qualificar bastante o baralho tricolor. Ainda há a expectativa pelo anúncio do zagueiro argentino Santiago Ramos, que também parece reunir condições para elevar o nível do elenco tricolor.

Estamos naquele momento da temporada em que o exercício de imaginação para prever o time-base e possíveis variações está a mil. A lembrança de outras temporadas, entretanto, mostra que sempre há grandes surpresas nas formações futuras, com peças já presentes no elenco, mas pouco cotadas para a titularidade.

Também por esse motivo, é importante estar atento ao jogo de hoje, pelo Baiano, contra o Atlético de Alagoinhas, na Fonte, com time alternativo. Apesar da falta de qualidade do empate contra o Jacuipense, gostei do empenho dos meninos. Jota e Marcos Victor foram destaques e tentam ganhar espaço no baralho principal.

O melhor exemplo de 2024 foi Thaciano. Mesmo com muita moral pelo histórico no clube e pela reta final de 2023, o antigo camisa 16 era apontado como possível 12º jogador, depois das chegadas de Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro. Mas o jogador buscou espaço, com muita dedicação, e foi titular durante toda a temporada, além de fechar 2024 como artilheiro do clube.

Thaciano, ex-jogador do Bahia, em apresentação no Santos | Foto: Raul Baretta | Santos FC

Essa é a grande baixa do carteado tricolor. Pela qualidade e versatilidade, Thaciano poderia ser muito útil novamente. Mais do que a falta que pode fazer, fica um sentimento melancólico pela ausência do que ele simboliza. Como ele mesmo disse, apesar de não ter nascido, ele virou Bahia, e nos fez acreditar nisso a cada instante, com atitudes. Honrou demais a camisa tricolor e será uma carta sempre lembrada. Que seja exemplo para os antigos colegas e para aqueles que chegaram agora.