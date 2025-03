A causa Neymar

- Foto: Foto: Divulgação/Santos

Todos falam que os estaduais servem de preparação das equipes, mas quando a bola rola, surgem as duras críticas e os exagerados elogios. Jornalistas criticam o excesso de demissões de treinadores e, ao mesmo tempo, adoram discutir as possíveis trocas dos técnicos.

No Cariocão, o Botafogo ficou de fora dos jogos finais, de acordo com os planos financeiros do dono da SAF, que quer economizar neste início de ano, após grandes investimentos no ano passado, para voltar a investir quando começar o Brasileirão e a Libertadores. Para os investidores, o futebol é um grande negócio.

A superioridade do Flamengo sobre os outros grandes do Rio é nítida. Prefiro Gerson jogando como um meia ponta direita, indo para o centro para armar as jogadas do que na função de volante, como tem atuado na Seleção. A principal qualidade de um volante é o passe rápido para frente. Gerson gosta de pentear a bola e driblar o que às vezes é necessário por causa da pressão do adversário. É preciso separar o passe certo e para o lado, que aparece nas estatísticas, do bom passe, criativo, rápido e para frente.

No Fluminense, com a ausência de Ganso, Arias passou a jogar pelo meio. Ele é melhor pelo lado. Arias e Ganso se completam e a dupla faz falta ao time. Na seleção colombiana, próximo adversário do Brasil, Arias joga no meio campo. O time atua com um volante centralizado e um meio-campista de cada lado, Arias pela esquerda e Richard Rios, do Palmeiras pela direita, além de James Rodriguez à frente dos três. É a mesma formação do meio campo do Corinthians. A diferença é que a Colômbia possui um centroavante e um atacante pela esquerda ( Luís Dias), enquanto no Corinthians há uma dupla de atacantes pelo centro. Na Colômbia, os avanços pela direita são feitos pelo lateral ou pelo meio-campista Rios.

O Cruzeiro está fora da final do campeonato mineiro. A expectativa foi muito maior do que a realidade. Já o Atlético-MG, que faz a final contra o América, melhorou com Cuca e com a contratação do veloz e surpreendente Rony.

No Paulistão, os quatro grandes continuam na disputa do título. Zubeldia continua na dúvida se escala o quarteto ofensivo ou se fortalece o meio campo na marcação e na criação de jogadas. É a mesma dúvida de muitos outros times, como a seleção brasileira, o Real Madrid e tantas equipes espalhadas pelo mundo.

Repito, para jogar com apenas dois no meio campo, é essencial que os dois atacantes pelos lados voltem para formar um quarteto de marcação no meio campo. Ancelotti resolveu o problema do Real com o retorno de Rodrygo pela direita e de Vinicius Junior ou Bellingham pela esquerda, com os dois se alternando. É impossível para o meia atacante, centralizado, camisa 10, que joga perto do centroavante voltar para marcar no próprio campo.

No último jogo do Santos, Neymar deu um show de belas jogadas, de cobrança de escanteio e ainda fez um gol olímpico. Belíssimas foram as palavras do técnico Pedro Caixinha após a partida. Ele disse que os jogadores, a comissão técnica, os torcedores e o clube adotaram a causa Neymar, para ajudá-lo a recuperar a forma e brilhar intensamente no time, na seleção brasileira e na Copa do Mundo de 2026. Tomara!