A sabedoria está no silêncio

Jogadores do Real Madrid treinam antes de decisão - Foto: Oscar del Pozo/AFP

Hoje, Real Madrid e Pachuca, do México, fazem a final do torneio Intercontinental, antes chamado de Mundial de Clubes. Se o Pachuca ganhar, será uma grande surpresa.

Endrick tem jogado muito pouco. Geralmente entra no final das partidas já decididas. Mesmo sendo um jovem em formação, embora já tenha brilhado no futebol brasileiro, Ancelotti passa a impressão de que ainda não se entusiasmou com o garoto. Nas poucas vezes que atuou, Endrick tentou mais de uma vez finalizar quando havia companheiros livres para receber a bola e fazer o gol.

O que acontece com o Manchester City? Nos últimos onze jogos, empatou dois, perdeu oito e só ganhou uma partida. Não me lembro de um time que esteve entre os melhores do mundo durante tanto tempo ter uma queda tão brusca.

Há fatores conhecidos e outros desconhecidos para explicar as más atuações e os resultados tão ruins. Ocorreram muitas contusões e o melhor jogador da equipe, Rodri, não atua há muito tempo. Rodri é o elo entre a defesa e o ataque, maestro no domínio da bola e do jogo.

Um time não pode jogar com os zagueiros no meio campo como fez com sucesso o City durante muitos anos sem executar com coordenação e eficiência a pressão na marcação para recuperar a bola e não perde-la. Isso não tem acontecido, o que deixa a defesa desprotegida, com muitos espaços nas costas dos defensores. O time tem sofrido muitos gols e marcado poucos porque não fica mais tanto tempo com a bola como era antes.

Na derrota para o Manchester United por 2x1, o City ganhava por 1x0 e no final do jogo, em dois erros individuais, o United, que fazia uma partida muito ruim e que não tinha criado nenhuma chance de gol, fez dois e ganhou o jogo. O técnico do United foi bastante elogiado.

Pep Guardiola vive momento complicado no Manchester City | Foto: Paul ELLIS / AFP

Guardiola, mais uma vez, esfregou as mãos na sua careca, decepcionado. Ele disse após a partida que não estava sendo bom o suficiente. Parecia um jovem, no inicio de carreira, perplexo e perdido. O futebol é mais importante que qualquer excepcional treinador. Mesmo sendo um Guardiola.

No Brasil, continuam os noticiários, especulações sobre as contratações de jogadores e treinadores. Apesar da evolução científica, tecnológica e da presença de tantos analistas de desempenho muito bem preparados e participando das comissões técnicas, ainda existem muitas contratações erradas e ou muito caras, mesmo considerando as incertezas do futebol.

As escolhas dos treinadores ainda acontecem muito no embalo, pelas influencias de empresários, de dirigentes palpiteiros que entendem pouco de futebol e por informações inadequadas. As redes sociais e a imprensa costumam exaltar precocemente jogadores e treinadores por causa de brilharecos passageiros.

Não tenho certeza, pois não frequento os clubes, mas deduzo por meio de inúmeros fatores que faltam ao futebol brasileiro, profissionais que unem o conhecimento técnico, tático e emocional com a capacidade logística, administrativa e de planejamento.

Precisamos aprender também a olhar mais para o jogo do que para os números. O conhecimento vai muito além da informação. A sabedoria está nos detalhes, nas entrelinhas, no silencio, no que não foi dito e que não pode ser medido.