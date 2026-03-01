Evolução, mitos e o lugar certo de Neymar

Resumo sobre a evolução do futebol As últimas décadas mostraram uma **evolução no futebol**, com jogos mais intensos e equipes mais compactas, mas a parte emocional ainda precisa de melhorias.

Nas últimas décadas, o futebol evoluiu muito. As partidas são mais intensas, os jogadores correm mais, as equipes atuam compactadas, há inúmeras jogadas ensaiadas e estratégias detalhadas. Sob o ponto de vista técnico, tático e físico, o avanço é evidente. No aspecto emocional, porém, ainda há muito a melhorar.

No meio de semana, Palmeiras e Fluminense fizeram um ótimo jogo, cada um fiel ao seu estilo. O Palmeiras prioriza transições rápidas, bolas longas e cruzamentos. O Fluminense aproxima jogadores, troca passes e busca envolver o adversário. Foi equilibrado, com várias chances claras para ambos.

Nem tudo é ciência

Futebol não é apenas estratégia e planejamento. O Flamengo perdeu para o Lanús por inúmeras razões. Uma delas é a histórica eficiência dos times argentinos contra brasileiros, mesmo quando tecnicamente inferiores.

Há também o imponderável: detalhes inesperados, erros individuais, decisões momentâneas. O futebol tem muito mais explicações do que imagina nossa pretensiosa sabedoria.

O passado não era ingênuo

A evolução atual não significa que, antigamente, os jogadores andavam em campo ou que as equipes não tinham organização. Sempre houve times bons e ruins. Antes havia mais espaço para jogar — e também mais espaço para expor deficiências. Hoje o jogo é mais disputado e depende mais da condição física.

O futebol, como a vida, está cheio de mitos. Lembra-se mais do que se deseja do que da realidade.

A seleção brasileira de 1970, por exemplo, não era apenas ousada e talentosa. Era planejada e coletiva. Quando Mário Zagallo assumiu, trocou o ponta rápido Edu por Roberto Rivellino, formando um trio no meio-campo para fortalecer marcação e construção.

Outra lenda é a de que havia “cinco camisas 10”. Apenas eu e Pelé atuávamos assim nos clubes. Rivellino e Gerson jogavam mais recuados. Jairzinho era ponta ou segundo atacante no Botafogo, entrando em diagonal, como fez na Copa.

Eu avancei para ser centroavante. Rivellino deslocou-se para a esquerda como meio-campista. Foram ajustes estratégicos, não improviso romântico.

O futebol e a vida não começaram com a internet. Não devemos ser saudosistas nem deslumbrados com modismos tecnológicos.

Lugar certo

Neymar, com duas finalizações precisas, marcou os dois gols do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco da Gama.

O mais importante não foram apenas os gols, mas a posição. Neymar voltou a atuar mais perto do gol, próximo ao centroavante, em vez de recuar excessivamente para organizar desde a intermediária. Contra o Vasco, participou menos, driblou menos, mas foi muito mais decisivo.

Ali é o seu lugar.