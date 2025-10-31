Flamengo e Palmeiras elevam o nível técnico do Brasileirão no Maracanã

Publicado sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 7:42 h • Atualizada em 31/10/2025 às 20:50 | Autor:

O técnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, segue fazendo história - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Todos que gostam de futebol querem ver, no Maracanã, Flamengo x Palmeiras, os dois melhores times do país e os únicos candidatos reais ao título do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras, líder, ficou ainda melhor com a dupla de atacantes Flaco López e Vitor Roque, além dos meias Felipe Anderson e Raphael Veiga, que equilibram marcação e criação. O meio-campista Andreas Pereira, centralizado, atua de área a área com passes precisos — jogador que, segundo a análise, deveria ser reserva no meio-campo da Seleção Brasileira.

A presença de Fuchs, híbrido entre zagueiro e volante, surpreendeu positivamente pela saída de bola e passes verticais. Abel Ferreira, mais uma vez, demonstra seu olhar minucioso para detalhes táticos.

Flamengo busca equilíbrio e eficiência

No Flamengo, Filipe Luís tem variado bastante o time do meio para frente, mas a equipe funciona melhor com Jorginho e Arrascaeta em campo. Pedro, depois de dois belos lances contra o Botafogo, será titular.

Carrascal se destaca como meia-ponta, armando o jogo ao lado de Arrascaeta, que atua mais livre e próximo de Pedro. O Flamengo sofre poucos gols mesmo jogando com a linha de defesa alta, graças à eficiência de Léo Ortiz e Léo Pereira, que sabem o momento certo de avançar ou recuar. Contra o veloz Vitor Roque, precisarão redobrar a atenção.

Esses defensores só não estão na Seleção Brasileira pela forte concorrência com zagueiros que atuam na Europa. Alex Sandro, experiente, também desponta como nome para o próximo Mundial.

Zagueiros injustiçados e erros de arbitragem

Outro ótimo zagueiro que merece continuar na fila da Seleção é Fabrício Bruno. Criticá-lo por um erro pontual, como no gol do Japão, é injusto e cruel. O defensor tem sido regular e eficiente, mesmo sob pressão.

No Cruzeiro x Atlético-MG (1x1), sua ausência foi sentida. O jogo foi fraco e tumultuado, marcado por erros grosseiros de arbitragem. O árbitro se confundiu com cartões e errou ao conceder o escanteio que originou o gol. Ainda assim, nada justifica o comportamento inaceitável de Kayo Jorge, que gesticulou chamando o juiz de ladrão.

Lesões e a eterna dúvida no São Paulo

Resta uma dúvida persistente: por que o São Paulo sofre tantas lesões musculares há tanto tempo?

Na derrota para o Grêmio por 2x0, destacou-se Arthur, meio-campista gremista que voltou a exibir a classe e os passes lúcidos da época da Libertadores de 2017.

Naquele tempo, acreditava-se que Arthur se tornaria um dos grandes meio-campistas do futebol mundial. Ele foi para a Europa, mas não brilhou. A pergunta permanece: por quê?