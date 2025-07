Mundial de Clubes: hora do tira-teima entra europeus e brasileiros

- Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Palmeiras e Botafogo fizeram um jogo emocionante, porém tecnicamente fraco, com excesso de erros nas escolhas e na troca de passes, até que o Palmeiras em um belo lance individual de Paulinho, compatível com seu talento, fez o gol da vitória e da classificação para as quartas de finais.

Neste domingo, Flamengo e Bayern de Munique devem fazer um jogo equilibrado. As duas equipes se destacam pelo controle da bola, aproximação, troca de passes, pela marcação por pressão e por serem bastante ofensivas. Podem ocorrer muitos gols. O time alemão joga com a defesa muito adiantada e os defensores são grandes e lentos. O Flamengo pode aproveitar com passes nas costas dos zagueiros para os rápidos atacantes, Bruno Henrique e Luís Araújo.

Por outro lado, o Bayern fica muito com a bola, troca muitos passes no campo adversário até alguém se infiltrar e finalizar. O Bayern possui um meio campista fora de série, um craque (Kimmich), com seus passes e lançamentos precisos. Os pontas são rápidos, dribladores. O centroavante excepcional Kane se movimenta bastante e costuma receber a bola entre o meio campo e a defesa para dar passes decisivos. O Flamengo terá que ser mais compacto. Musiala, meia centralizado, tem feito muita falta. Ele tem sido substituído pelo veterano Muller, que foi um grande jogador e é hoje cada dia mais discreto.

O Fluminense tem menos chances de ganhar do Inter de Milão do que o Flamengo vencer o Bayern. O Inter melhorou bastante no ultimo jogo. Atua com três zagueiros, dois alas que avançam bastante e usa muito as transições rápidas da bola da defesa para o ataque. Fabio, Thiago Silva e Arias têm brilhado. Keno, excelente driblador, entra no segundo tempo e melhora a equipe. Imagino que Renato Gaúcho acha que ele é importante para entrar depois contra uma defesa mais cansada. O técnico fazia o mesmo com Ferreirinha no Grêmio. Os melhores deveriam entrar desde o inicio.

Outros duelos

Real Madrid e Manchester City brilharam na ultima partida. O City, na goleada sobre a Juventus por 5x2, voltou a atuar como nos seus melhores momentos com a volta do meio-campista Rodri. Ele controla a bola e o jogo. É a ponte entre a defesa e o ataque, sempre com ótimas escolhas e passes precisos. O City vai enfrentar o Al Hilal.

Na vitória do Real Madrid sobre o Salzburgo, por 3x0, Vinicius Junior foi o grande destaque. O novo técnico do Real, Xabi Alonso, organizou o time como fez com grande sucesso no Bayern Leverkusen, com três zagueiros, dois alas, três no meio campo e dois atacantes (Vini e Alonso). Mbappé está em recuperação de uma gastroenterite e talvez atue contra a Juventus.

Depois de um início ruim, as equipes europeias melhoraram nos últimos jogos. Apenas o Atlético de Madrid não se classificou para as oitavas de finais. Mesmo ganhando do Botafogo, a goleada sofrida para o PSG foi decisiva.

Após a fase de grupos, está na hora de a onça beber agua. Por mais que nós comentaristas valorizemos o desempenho das equipes, as análises são geralmente baseadas a partir dos resultados. Nem sempre o que joga melhor vence, ainda mais em uma única partida decisiva. O futebol tem várias lógicas que se cruzam. Os times que encantam, vencem e ganham títulos são os mais reverenciados eternamente pela história.