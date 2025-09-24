Tostão critica política no Brasil e analisa trabalho de Rogério Ceni

Rogério Ceni e Carlo Ancelotti na Fonte Nova, antes de Bahia x Santos - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Independentemente dos detalhes e fatos atuais, as pessoas costumam enxergar as coisas e criar conceitos e narrativas de acordo com o que pensam e desejam. Tornam-se tendenciosas, umas mais que outras. É difícil ser um observador totalmente neutro.

As manifestações pelas ruas do país contra a anistia e contra a PEC da Blindagem dos congressistas, autorização para a bandidagem, são benvindas e necessárias. Outras deveriam ocorrer, contra as absurdas emendas parlamentares, o roubo dos aposentados no INSS, a crescente violência e criminalidade e tantas outras situações que assolam o Brasil há décadas, em diferentes tipos de governos.

Tudo sobre Coluna do Tostão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O melhor jogador do mundo é Mbappé.

O melhor jogador do mundo é Mbappé, mesmo não sendo o melhor do ano. Dembélé, eleito, é um ótimo atacante, irregular e que teve um momento excepcional. É evidente a queda técnica e de prestígio de Vinicius Junior. Tomara que seja passageira.

Depois de dez dias de férias sem ver futebol, retorno e encontro situações diferentes e iguais. Os árbitros continuam ruins. Pior, o VAR que deveria ter a função de corrigir um nítido erro do árbitro, fez o contrário, induziu o árbitro a marcar um pênalti que nunca existiu e que o árbitro não tinha assinalado.

Dez dias atrás, o melhor time do Brasil era o Flamengo. Agora falam que é o Palmeiras. Um analista disse que o Palmeiras melhorou porque não depende mais de Estevão, com o argumento de que o time se concentrava demais no jogador. Daqui a pouco alguém vai dizer que os craques fazem mal aos times. Quem não mudou é o Cruzeiro, que continua muito forte sob o comando de Leonardo Jardim. Difícil é entender o que ele fala.

No mundo do futebol, os jogadores e treinadores costumam ser rotulados de bons ou ruins, heróis ou vilões. Não é bem assim. Guardiola é um excepcional treinador, revolucionário, mas que também comete erros, embora raramente seja criticado. O Manchester City, sob o comando de Guardiola, perdeu excelentes jogadores, como De Bruyen e Julián Alvarez e contratou outros que não se destacaram.

Rogério Ceni tem nível de Seleção

Rogério Ceni talvez seja entre os brasileiros o que teria hoje mais condições de ser técnico da Seleção Brasileira, se Ancelotti não tivesse sido contratado. Porém, Ceni comete falhas. Contra o Ceará, no momento que o Bahia jogava melhor sob o comando criativo de Everton Ribeiro, Ceni substituiu o jogador e o time piorou. Esperei na entrevista que ele desse uma explicação, mas ninguém perguntou.

Rogério Ceni talvez seja entre os brasileiros o que teria hoje mais condições de ser técnico da Seleção Brasileira.

Contra o Flamengo, Fernando Diniz foi bastante elogiado pela agressividade e xingamentos ao jovem e talentoso Rayan, com a justificativa de que este comportamento do treinador faz com que o atleta cresça no jogo e na carreira. Não há necessidade disso e pode surtir efeito contrário. Além do mais, o fator essencial para evolução de um jovem é seu talento.

Sempre que Fernando Diniz dirige um time, exaltam o dinizismo, como se fosse uma grande novidade a saída de bola desde o goleiro com troca de passes. Hoje, quase todos os times do Brasil e do mundo adotam essa postura e a pressão para recuperar a bola na saída do goleiro. O futebol fica mais bonito e intenso.

A beleza é importantíssima desde que associada à técnica e à eficiência. Não basta jogar bonito. É preciso vencer.