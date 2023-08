Inteligência Política em campanhas eleitorais

Na próxima sexta, 1º, Salvador sediará o lançamento do livro “Inteligência política e estratégia nas campanhas eleitorais” (Editora Vozes), do marqueteiro e estrategista político Paulo Moura, publicado pela Editora Vozes. Sem dúvidas, é uma das obras mais importantes publicada nestes últimos anos sobre o ambiente tenso das campanhas eleitorais.

Ao ter o privilégio de ler a obra já no seu processo final de escrita, chama a atenção o debate acerca da centralidade da inteligência política nas campanhas. O autor argumenta que a inteligência política é essencial para o sucesso de qualquer campanha, pois permite que os candidatos e seus assessores compreendam melhor o contexto eleitoral, mapeando uma série de fatores que podem influenciar o resultado da eleição, como a conjuntura econômica, o “chão” social dentro e fora da vida institucional e a popularidade consolidada pelos candidatos.

A inteligência política permite elaborar e operacionalizar estratégias, que variam conforme o cenário político. Por que em um mesmo partido, o nível de disputa interna por uma candidatura a prefeito varia de uma eleição para outra? E como explicar candidatos desconhecidos que beiram a derrota, mas, na verdade, o desconhecimento significa a ausência de rejeição? Fugindo de um manual de “autoajuda”, o livro dá um passo além no equilíbrio entre relatos de vivência em coordenações de campanha com a definição teórica sobre o que é inteligência e de fato comunicação política.

O livro é dividido em quatro capítulos, sendo que no primeiro, o autor define o conceito de inteligência política e discute a sua importância para a política contemporânea diante de mudanças flagrantes que tornam a conquista do voto uma corrida ainda mais complexa. No segundo capítulo, ele aborda o conceito de marketing político, destacando a importância de desenvolver uma imagem positiva do candidato e de comunicar de forma eficaz a sua mensagem para o eleitorado. No terceiro capítulo, a questão das estratégias eleitorais aponta a necessidade de definir objetivos claros, elaborar planos de ação viáveis com cronogramas ajustados e monitorar constantemente os resultados alcançados.

No quarto capítulo, a obra trata da comunicação política, destacando a importância de utilizar formas de comunicação adequadas para atingir o eleitorado-alvo. O livro de Paulo Moura é um belo convite à reflexão sobre a profissionalização acelerada das campanhas eleitorais. Nas próximas eleições, assistiremos o avanço da profissionalização da disputa eleitoral em pequenas cidades, que estão cada dia mais conectadas e urbanizadas nos modos de vida, sociabilidade e comportamento político. A lógica é simples: ganharão as eleições quem tiver mais inteligência política.

*Cláudio André de Souza é Professor Adjunto de Ciência Política da Unilab e um dos organizadores do "Dicionário das Eleições".