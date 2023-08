A Terapia de Reposição Hormonal no homem ainda é tabu

A andropausa é caracterizada pela queda na produção de hormônios no homem. Embora ocorra de forma mais lenta e não tão abrupta como na menopausa, na mulher, deve-se avaliar o momento correto de fazer a reposição hormonal, tema que ainda é um tabu no sexo masculino. É preciso desconstruir ainda que a responsabilidade de um bom relacionamento sexual entre parceiros deve ser somente atribuído à mulher. Nesta entrevista, o urologista Lucas Bittencourt chama atenção para o assunto, tão importante para que o homem tenha uma vida plena e saudável.

1. A reposição hormonal ainda é um tabu para muitos homens?

Sim. Infelizmente ainda continua. Mas tem havido uma crescente melhora, muito por conta de inúmeras campanhas voltadas para a saúde do homem de uma forma geral e o cuidado a ser realizado no ano inteiro, e não somente na campanha Novembro Azul.

2. A baixa da testosterona ocorre de forma lenta no homem, mas quando ele deve fazer reposição hormonal?

O homem perde 1% de sua testosterona total a partir dos 35 anos de idade. Alguns mais outros menos. Diferente da mulher, na qual ocorre uma cessação da produção de hormônios, no homem essa queda é mais lenta. Sugerimos a avaliação clínica e laboratorial em todo homem acima de 40 anos. Aqueles que apresentam queixa de disfunção erétil, baixa libido, fadiga, indisposição, irritabilidade, acompanhado de níveis baixos de testosterona, tem indicação precisa de reposição.

3. Quando a reposição hormonal é contraindicada no homem?

A principal contraindicação são naqueles pacientes que têm suspeita de câncer de próstata (seja por um PSA alterado ou toque retal suspeito). Outras contraindicações são naqueles que desejam paternidade iminente ou naqueles que têm alteração na viscosidade sanguínea.

4. Quais os benefícios da reposição hormonal no homem?

Os benefícios são inúmeros. Desde a otimização da qualidade de vida e sexual e de composição corporal passando por melhorias no perfil cardiometabólico e fortalecimento ósseo.

Pílulas

Partos desastrosos

Mais um bebê morreu em menos de uma semana, dessa vez na Maternidade Albert Sabin, em Cajazeiras. Na manhã de terça (18), às 9h, os médicos identificaram que o bebê já não tinha batimentos cardíacos e havia morrido ainda na barriga da mãe. Na semana passada aconteceu fato similar na maternidade Tsylla Balbino. O que está havendo? Tem algum protocolo médico que não está sendo cumprido? O parto cesáreo é mais custoso, mas isso não pode ser impedimento para fazê-lo. As autoridades médicas têm que investigar e tomar as medidas necessárias, para que as famílias tenham, no mínimo, justiça diante de perdas tão traumáticas.

Crise da saúde em Feira de Santana

Um impasse na área da Saúde se estabelece no município de Feira de Santana, após médicos vinculados às unidades de saúde municipal entrarem em greve por tempo indeterminado, desde a última segunda-feira (10). Visando garantir serviços essenciais de saúde para a população local, a promotora plantonista de Justiça do Ministério Público, Amanda Bernardo, recomendou que o município adote as medidas cabíveis para garantir que as atividades de saúde em áreas tidas como essenciais, como urgência, emergência e Unidades de Terapia Intensiva, mantenham-se integralmente preservadas. Recomendou ainda que o prefeito e o secretário têm 24 horas para encaminhar ao MP as informações relativas às providências adotadas. O processo seguirá sob o acompanhamento das Promotorias de Justiça de Feira de Santana.

Destaque

Eleição no Cremeb

Nos dias 14 e 15 de agosto, das 8h às 20h, os médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) poderão escolher os seus representantes para ficar à frente da instituição durante os próximos cinco anos (gestão 2023-2028). A eleição acontece de forma online e visa eleger o corpo de conselheiros efetivos e suplentes. Um dos integrantes da chapa ‘Em Defesa da Medicina’ é o médico Marcus Vinicius Moscôzo.

Samu celebra 18 anos

Se tem um case de sucesso na Saúde Pública Municipal é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Profissionais de saúde diligentes que atendem com protocolos e critérios médicos, vocacionados e preparados para salvar vidas. Na última terça-feira (18), quando completou 18 anos, a vice-prefeita e secretária da SMS, Ana Paula Matos, juntamente com o médico e coordenador do Samu, Ivan Paiva, e todos os profissionais comemoraram mais de dois milhões de atendimentos. Atualmente, o Samu conta com 12 bases de apoio, possui 62 ambulâncias, entre básicas e avançadas, oito motolâncias, duas ambulanchas e um helicóptero em parceria com o Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar.