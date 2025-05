Alerta para o vírus sincicial respiratório em bebês e crianças

Infectologista Roberto Badaró - Foto: Divulgação

Um vilão das estações mais frias do ano (outono e inverno) é o vírus sincicial respiratório (VSR), agente causador de doenças como a bronquiolite, inflamação que dificulta a chegada do oxigênio aos pulmões. Ele causa quadros respiratórios em todas as faixas etárias, sendo mais grave em bebês e crianças, alerta o infectologista Roberto Badaró, que vai receber, no próximo dia 8, o Título de Pesquisador Emérito do CNPq, edição 2025.

“Entre as crianças que têm o maior risco de desenvolver as formas graves da doença, estão recém-nascidos prematuros, menores de seis meses, menores de dois anos que tenham algum problema pulmonar congênito ou adquirido, doenças cardíacas, imunodeprimidas ou que tenham problemas neuromusculares que comprometam a respiração”, reforça Badaró.

Pessoas idosas com mais de 60 anos também são acometidas pelo vírus. Mas a novidade é que, atualmente, já existem duas vacinas: a Arexvy, produzida pela GSK, indicada para idosos; e a Abrysvo, da Pfizer, indicada para idosos e gestantes, com o objetivo de proteger o recém-nascido.

“Ambas são vacinas recombinantes inativadas, portanto, sem capacidade de causar a doença. A novidade é que as vacinas já estão disponíveis na Bahia e indicadas para pessoas com 60 anos ou mais, visando prevenir a doença do trato respiratório inferior (DTRI). Porém, estará disponível no SUS somente em 2026”, conclui Badaró.

Avanços na formação médica no Brasil

Hélio Braga | Foto: Divulgação

O Ministério da Educação anunciou, na última quarta-feira, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). A iniciativa, somada ao Projeto de Lei 2.294/2024, em tramitação no Senado, que propõe o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, busca assegurar que apenas profissionais realmente preparados ingressem no mercado.

Na opinião do diretor científico da Associação Bahiana de Medicina (ABM), Hélio Braga, o Enamed será fundamental para analisar a qualidade dos cursos de medicina no País, permitindo o descredenciamento de instituições de baixa qualidade e promovendo avanços significativos no ensino médico nacional.

Já o Exame Nacional de Proficiência em Medicina tem como objetivo garantir que apenas os médicos aprovados possam obter registro nos Conselhos Regionais de Medicina.

Braga ressalta que a formação inadequada impacta diretamente na qualidade da assistência médica prestada à população e contribui para o aumento dos custos da saúde pública e privada. O fortalecimento da educação médica visa garantir mais segurança na qualidade no atendimento à saúde em todo o Brasil.

Renúncia mais que oportuna

Carlos Lupi pediu demissão nesta sexta-feira do comando do Ministério da Previdência. Ele já havia sido ministro dos governos Lula e Dilma. Em 2011, ele renunciou ao comando da pasta do Trabalho por denúncias de corrupção. A saída do ministro já estava mais do que atrasada. Cabia ao presidente Lula ter tomado essa decisão desde que o escândalo veio à tona. De todo modo, antes tarde do que nunca.

Declaração de botequim

O ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, declarou esta semana que “o INSS não é um botequim de esquina”. O comentarista da GloboNews, Octávio Guedes, rebateu nas redes sociais: “Coloquem o dono de um botequim como ministro da Previdência, que nós estaremos mais bem servidos administrativamente”. Já são 11 entidades de classe suspeitas de realizar descontos associativos não autorizados por aposentados e pensionistas, e Lupi fez ouvido de mercador.

Número expressivo de reclamações

Cinco executivos do INSS suspeitos são investigados. Funcionários do alto escalão da autarquia, pessoas que em tese tem salários bons, gozam de mordomias, mesmo assim ignoraram as denúncias e reclamações de cerca de 742 mil aposentados e pensionistas somente no primeiro semestre de 2024. Casos como esses não são meros desvios administrativos. São crimes com consequências humanas diretas.