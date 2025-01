Ano Novo começa com check-up

Cardiologista Leandro Serafim - Foto: Divulgação

Muitas das promessas de início de ano levam em conta os cuidados com a saúde. Por isso, nada melhor do que programar já para o mês de janeiro o check-up anual. Quem explica é o cardiologista Leandro Serafim.

O check-up inclui um conjunto de testes que avaliam o funcionamento de diversos órgãos. “São consultas especializadas a dependendo da sua necessidade, você pode ser encaminhado para outros profissionais”, detalha o médico. Entre os exames mais comuns solicitados no check-up, estão hemograma, função renal, hepática, colesterol, glicemia e dosagem hormonal.

A bateria de exames contribui para detectar doenças em estágios iniciais – o que aumenta a chance de cura. E também traz um diagnóstico preciso que proporciona mais segurança e qualidade de vida. “É prevenção, bem-estar e tranquilidade para o paciente”, defende Serafim.

Ele explica ainda que um check-up médico no início do ano é como ligar a nova fase da saúde. “É buscar a certeza de que seu corpo está funcionando como um relógio e que você está preparado para enfrentar os desafios do novo ano com mais energia e vitalidade”, conclui o cardiologista.

Importância dos exercícios físicos com avaliação médica

Praticar exercícios físicos é essencial para uma vida saudável, mas o hábito deve ser iniciado e desenvolvido com responsabilidade. Além de prevenir complicações, a prática regular de atividades físicas traz inúmeros benefícios à saúde, como a redução do risco de doenças cardiovasculares, o controle de doenças metabólicas (diabetes, obesidade e dislipidemia) e a melhora na saúde óssea e na imunidade. Há também impactos positivos no tratamento e prevenção de diferentes tipos de câncer.

Mas, a avaliação médica é fundamental para evitar riscos desnecessários e garantir que a prática de exercícios seja segura e eficaz, quem reforça é o ortopedista Nivaldo Cardozo.

Nivaldo Cardozo, ortopedista | Foto: Divulgação

“Consultar um especialista para orientar e identificar possíveis condições que possam restringir ou limitar os exercícios é muito importante. Muitos problemas poderiam ser evitados se as pessoas buscassem esse cuidado”, conclui Cardozo.

Pílulas

Exames fraudulentos

Você já ouviu falar em ultrassonografia transvaginal em pacientes homens? Pois é. Esse foi um dos exames fraudulentos que faz parte de um esquema desmontado pela Polícia Civil em Formosa do Rio Preto e em duas cidades do Piauí. O esquema ainda envolvia registro de plantões que nunca foram realizados, notícia recorrente em muitas cidades Brasil afora. A Operação USG também cumpriu mandados em clínicas particulares e hospitais municipais.

Reclamações contra Planos de Saúde

O Procon na Bahia contabilizou 663 registros de reclamações contra planos de saúde em 2024. O número supera os 431 registros de 2023 e os 158 de 2022.As queixas dos consumidores apontam reajustes abusivos, negativa de cobertura, oferta não cumprida, dificuldade ou recusa em atendimento emergencial e descredenciamento unilateral. E essa é uma realidade que se espalha por todo o Brasil. Por isso, a Agência Nacional de Saúde (ANS) definiu novas regras para notificação e cancelamento de planos de saúde por inadimplência.

Plano cancelado, absurdo!

Mais uma história absurda mostra o descaso das operadoras de planos de saúde com a vida de seus beneficiários. Um idoso de 100 anos descobriu, durante uma consulta médica, o cancelamento do seu plano de saúde, que tinha a esposa, de 89 anos, como dependente. Como se não bastasse o grau de insensatez, considerando a faixa etária do casal, a surpresa se torna ainda mais injustificável pelo valor pago – nada mais, nada menos que R$ 16,9 mil por mês. O caso aconteceu em São Paulo, em novembro, quando o idoso foi a um hospital para trocar uma sonda urinária.