Botox para tratamento de fissura anal

O famoso Botox, utilizado em tratamentos estéticos, também pode ser utilizado para o tratamento de doenças proctológicas, principalmente a fissura anal. É o que explica a coloproctologista Glícia Abreu. Se a relação parece estranha, Glícia esclarece. “Nesses casos, o Botox deve ser aplicado em nível ambulatorial, e provoca o relaxamento do esfíncter, melhorando a isquemia no local da fissura e levando à cicatrização”. A médica detalha que a fissura anal é caracterizada por rachaduras naquela região, que causam muita dor e estão associadas a alteração do ritmo intestinal, a exemplo de prisão de ventre ou uma diarreia intensa. Glícia explica também que existem outros tratamentos, realizados com cremes aplicados ao local. No entanto, esses produtos podem causar efeitos adversos, como a cefaleia, popularmente conhecida como dor de cabeça.

Regulação

A Promotoria de Justiça de Saúde do MP realiza uma audiência na quinta-feira, 14, para tratar da regulação de pacientes que têm quadro de ‘pés diabéticos’. O órgão busca solucionar um dos principais gargalos da Central Estadual de Regulação, levando em conta o agravamento dos índices de diabetes durante a pandemia, por conta da baixa procura para atendimento nas UBS.

Sem Pressão

Apesar do quadro de aumento nos casos de Covid, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou, na semana passada, que o sistema de saúde da capital não deve ser pressionado. O gestor atribui isso à vacinação, que reduziu o número de ocorrência de quadros graves que demandam internação. Ele reforçou que os leitos disponíveis hoje dão conta da demanda.

Certificação PALC

O Centro de Diagnóstico (CDG) do GACC conquistou, em mais uma auditoria, o exigente certificado do Programa de Acreditação para Laboratórios Clínicos (PALC), outorgado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML). O certificado de acreditação reconhece e oficializa a garantia da qualidade do trabalho desenvolvido pelo CDG aos seus clientes e à sociedade.

Atendimento humanizado

O Hospital Municipal de Salvador vem realizando os desejos de pacientes que estão em cuidados paliativos ou longos períodos de internação. A ação “Passeios que Curam”, permite ao paciente realizar visitas a locais especiais durante o período de tratamento. Outro projeto é o ‘Dia do Desejo’, em que o paciente pode comer a comida preferida, preparada pela equipe de nutrição.