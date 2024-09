Câncer de pulmão foi amplamente debatido em conferência mundial

Drª Clarissa Mathias - Foto: Divulgação

De acordo com estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil deve registrar, em 2024, mais de 32 mil novos casos de câncer de pulmão. Só no Nordeste, mais de 6.500 diagnósticos são estimados pelo Instituto. Se este contexto é assustador, a contrapartida, no que diz respeito ao combate desta neoplasia, avanços dos tratamentos e performance dos especialistas, é promissora.

É assim que a Bahia desponta com a oncologista Clarissa Mathias, pesquisadora do Instituto Oncoclínicas, que foi uma das conferencistas do World Conference on Lung Cancer (WCLC), o principal encontro mundial sobre câncer de pulmão e outras neoplasias torácicas. A médica ministrou uma aula sobre o tema “Como melhorar a vida dos pacientes de câncer de pulmão” para especialistas do mundo todo no Congresso que aconteceu de 7 a 10 de setembro, em San Diego, nos Estados Unidos.

Referência em medicina humanizada, Clarissa é considerada uma das vozes mais ativas na luta pela equidade de acesso ao diagnóstico e terapias no controle do câncer de pulmão, considerado o mais letal globalmente. Mathias é um das responsáveis pela implantação do primeiro Cancer Center da Bahia, uma parceria do Hospital Santa Izabel e Oncoclínicas, que de forma estruturada reúne todas as etapas do tratamento oncológico, desde a prevenção, diagnóstico, tratamento e a reabilitação.

Incontinência fecal atinge 21% da população

Caracterizada pela perda involuntária de fezes, a incontinência fecal é uma condição debilitante que atinge 21% da população. Apesar do dado relevante, cerca de 70% dos pacientes que possuem a enfermidade não relatam seus sintomas a profissionais de saúde. Isso leva à conclusão de que a perda fecal pode ser mais frequente do que os dados revelam. A incontinência fecal provoca, além da debilitação física, o isolamento social, constrangimento e, até mesmo, perda de emprego. Além disso, na esfera íntima, a perda fecal afeta relacionamentos e a autoestima das pessoas.

Para aqueles pacientes com incontinência grave e que não respondem às medidas conservadoras, já existem técnicas minimamente invasivas. ”O implante do neuroestimulador é atualmente considerado um tratamento padrão ouro para esses casos mais graves, sendo um procedimento simples e que não necessita de internamento prolongado”, explica a coloproctologista Glicia Abreu.

PÍLULAS

Cuidado com requisição de exames

É preciso ter muita atenção em laboratórios privados com requisição de médicas. Uma paciente teve recusado seu pedido médico por que o laboratório suspeitou que não era pedido original. Após várias contestações da paciente, que insistiu em dizer que era original, eles deram a solução de fazer o passaporte Kivid, assim como cobrou um valor pelos exames realizados, mesmo a paciente possuindo plano de saúde.

Planos de Saúde

Uma despesa que tem impactado o bolso dos brasileiros é o gasto com planos de saúde. Com aumentos abusivos é preciso que os usuários fiquem atentos e, se for o caso, acionem o plano judicialmente. Em cada dez ações judiciais que questionam reajustes nas mensalidades, seis têm o aumento revisto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Mas, o Ministério Público da Bahia está muito vigilante e realizou, no dia 9 deste mês, amplo debate sobre o assunto.

DESTAQUES

Mutirão de Glaucoma e Catarata

A Fundação Lar Harmonia está com agendamento aberto para a realização de exames gratuitos no 20º Mutirão de Glaucoma e Catarata, no dia 22 (domingo), das 7h às 14h, no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), na sede da Fundação, em Piatã. As vagas são limitadas a 150 senhas. É preciso apresentar originais e cópias do RG, cartão do SUS de Salvador e do comprovante de residência.

Setembro Amarelo

Setembro chegou e trouxe com ele a importante campanha anual de combate ao suicídio: o Setembro Amarelo. Então, apesar do tema ser cercado de estigmas e preconceitos, é importante saber que as doenças psiquiátricas não tratadas aumentam o risco de suicídio; portanto é fundamental ter acesso a profissionais da saúde mental”, é o que alerta o psiquiatra e diretor técnico do Espaço Nelson Pires e da Clínica Inside, Antônio Freire.