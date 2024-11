Cardiologista José Carlos Brito recebe diploma do Mérito Médico

Dr. Brito saudado por Dr. Maurício Nunes - Foto: Divulgação ABM

O cardiologista José Carlos Raimundo Brito foi homenageado pela Associação Bahiana de Medicina (ABM) com o diploma do Mérito Médico. Essa distinção, dedicada aos profissionais que honram a Medicina e exercem a profissão com respeito aos princípios éticos, foi entregue no último dia 31/10.

Pela reconhecida trajetória de dedicação às entidades médicas, José Carlos Brito, chefe do Corpo Clínico e coordenador do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Santa Izabel, foi condecorado na categoria do Mérito Médico Associativo.

Saudado por outro ícone da cardiologia baiana, Maurício Nunes, Brito agradeceu e externou seu contentamento com a condecoração. Ele tem atuação com serviços prestados a instituições como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Secção/Ba, ABM, Clube dos Médicos e na Cooperativa de Cardiologistas Intervencionistas do Estado da Bahia.

“Essa honrosa homenagem não é um reconhecimento pessoal. Estou aqui representando um grupo de colegas que se dedicou para fazer a Medicina baiana avançar. Minha intensa atividade deve-se à convicção de que para crescer e fazer as coisas darem certo, não há como seguir sozinho. Unidos, nós somos respeitados e podemos exercer a profissão médica com o compromisso de tratar com dignidade os pacientes”, disse o homenageado.

Desconstrução de preconceito no Novembro Azul

Estima-se que, somente no Brasil, mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata sejam diagnosticados por ano, o que torna a conscientização e o diagnóstico precoce essenciais na luta contra a doença. A campanha Novembro Azul chama atenção para a questão.

“O diagnóstico precoce do câncer de próstata pode salvar vidas, já que, quando detectado nos estágios iniciais, as chances de cura ultrapassam os 90%. No entanto, muitos homens ainda negligenciam a importância dos exames regulares, o que pode resultar no diagnóstico em fases mais avançadas, quando o tratamento se torna mais difícil e as chances de cura são reduzidas”, é o que alerta o coordenador do Programa de Residência de Urologia e do Programa de Cirurgia Robótica da Residência de Urologia, Hospital Santa Izabel, Eduardo Café.

Um dos grandes desafios enfrentados pela campanha é a desconstrução de preconceitos e estigmas que ainda cercam os exames preventivos, especialmente o toque retal, reforça Café.

Eduardo Café, urologista | Foto: Ascom Santa Izabel

Pílulas

Movimento no mercado da saúde

O Grupo Rede D´Or São Luiz está em negociação com o Grupo Dasa para compra do Hospital da Bahia. O grupo já tem quase todo o domínio do mercado local. Possui os hospitais Aliança, São Rafael e Cardio Pulmonar. Pelo visto pacientes, médicos, fornecedores vão ter que se adequar às diretrizes da medicina que eles querem oferecer, sem direito a outra opção.

Violência obstétrica

É lamentável ainda o que aconteceu com Liliane Ribeiro, mãe que perdeu o bebê durante o parto e denunciou ter sido vítima de violência obstétrica na Maternidade Albert Sabin. Fica o luto e a revolta aos profissionais que agiram contra tudo o que juraram quando pegaram seus diplomas.

Projeto parado

O Projeto de Lei 6064/2023 para concessão de Pensão Especial às crianças acometidas pela Síndrome Congênita do Zika Vírus, está parado na Câmara dos Deputados, aguardando despacho do presidente Arthur Lira. O PL tramita em regime de urgência dada a gravidade da situação.

CRO alerta sobre Black Friday

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CROBA) alerta que praticar Black Friday na Odontologia vai contra o Código de Ética Odontológico. Embora a oferta do serviço profissional também esteja submetida ao Código de Defesa do Consumidor, é preciso lembrar que a Odontologia vende saúde e não mercadorias.