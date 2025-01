Casos de câncer colorretal aumentam entre jovens

Glicia Abreu, coloproctologista - Foto: Divulgação

O câncer colorretal, antes mais comum em pessoas acima de 50 anos, tem sido diagnosticado com maior frequência em pessoas abaixo dessa faixa etária. Os especialistas têm destacado a importância de reconhecer os sinais de alerta precocemente e adotar hábitos alimentares mais saudáveis para prevenir a doença, como alerta a médica coloproctologista, Glicia Abreu.

“Entre os fatores associados ao aumento de casos em jovens, a dieta tem ganhado destaque. Pesquisas apontam que o consumo de alimentos ultraprocessados está ligado a um maior risco de desenvolvimento do câncer colorretal”, afirma a médica.

Pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida identificaram moléculas derivadas desses ácidos graxos em tumores de pacientes, reforçando a ligação entre a ingestão de alimentos ultraprocessados e o aumento do risco de câncer.

Alimentos, como biscoitos recheados, salgadinhos industrializados, fast food e refrigerantes, são ricos em gorduras ruins, como os óleos vegetais refinados (canola, milho e girassol), além de conterem açúcares e aditivos químicos. “Esses óleos, em particular, possuem altos níveis de ácidos graxos ômega-6, que promovem inflamação crônica no organismo”, conclui a médica.

Suporte emocional e psicológico na jornada contra o câncer

A medicina contemporânea tem cada vez mais apostado em cuidar do paciente sob todos os aspectos: físico, psíquico e emocional. Principalmente quando há enfermidades crônicas e pacientes em estágios terminais.

Pacientes oncológigos, por exemplo, convivem com questões físicas, emocionais e até espirituais. A psico-oncologista, Cristiane Bergerot ressalta que, “além do impacto do tratamento no corpo, a mente também é profundamente afetada, com muitos pacientes enfrentando ansiedade, depressão e medo do futuro”.

Ela destaca que reconhecer e tratar essas questões são pontos essenciais para garantir a qualidade de vida e melhorar a resposta às terapias oncológicas.

O suporte psicológico permite ao paciente enfrentar o processo terapêutico com maior resiliência, fortalecendo a comunicação com a equipe médica e favorecendo a adesão às terapias. ”Psicólogos especializados desempenham um papel crucial, ajudando a gerenciar emoções, criar estratégias de enfrentamento e até orientar familiares no suporte ao paciente”, conclui Bergerot.

Psico-oncologista Cristiane Bergerot | Foto: Divulgação

Manifestação do Planserv

Uma manifestação dos servidores públicos, usuários do Planserv, aconteceu na Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (16). Revoltados com a gestão do plano, eles reinvindicam melhor assistência e o retorno de hospitais e clínicas que foram descrendenciados, entre outros pleitos. O governo precisa ouvir estas vozes que falam em sucateamento do plano.

Tratamento cancelado

Mais um absurdo envolvendo problemas com repasses de plano de saúde. Dessa vez, o caso foi registrado em Camaçari. Laís Barbosa, de 26 anos, teve o tratamento contra obesidade ameaçado de interrupção após dez meses em uma clínica especializada por problemas do plano de saúde, mesmo a paciente mantendo o pagamento em dia. Ela se surpreendeu quando recebeu a notificação do hospital de que as despesas de seu tratamento não estariam sendo pagas pelo plano de saúde, CASSI.

Máfia das Upas e OSs

Um grupo formado por empresários, lobistas, servidores públicos e políticos investigação revelou um esquema bilionário e uma devassa com uso de dinheiro público, conforme publicado pela revista Ceará. A quadrilha frauda contratações para a gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) com o objetivo de favorecer Organizações Sociais (OSs).Com aval de prefeitos , os criminosos escolhem a empresa que sairá vencedora, manipulando a licitação de forma fraudulenta.

Filtros de Beleza

Um movimento está ganhando força nas redes sociais: a remoção dos filtros de beleza criados por terceiros. De acordo com a Meta, a decisão promete transformar a maneira como nos apresentamos online e como nos aceitamos no mundo real. “A mudança tende a promover a autoaceitação, diminuir a invalidação do eu natural e despadronizar a beleza", afirma George Barbosa, psicólogo da Hapvida Notredame Intermédica.