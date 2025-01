Cirurgias bucomaxilofaciais resgatam autoestima de pacientes

A ANS (Agência Nacional de Saúde) determinou que as operadoras de planos de saúde devem cobrir as cirurgias bucomaxilofaciais, o que deveria representar um ganho para o consumidor. No entanto, sabe-se que, na prática, a realidade é bem diferente, uma vez que as operadoras dificultam o cumprimento das determinações do órgão.

Na opinião da cirurgiã bucomaxilofacial, Carolina Ávila “há uma dificuldade muito grande no cumprimento desta determinação. Os planos tendem a negar as autorizações ou então autorizam parcialmente, de maneira inviável de se operar”.

As cirurgias bucomaxilares desempenham um papel fundamental na correção de questões funcionais, e também no resgate da autoestima e qualidade de vida dos pacientes.

“São oportunidades de renascimento, devolvem sorrisos, equilíbrio facial e, acima de tudo, resgatam a essência de quem muitas vezes se perdeu em meio a inseguranças”, acrescenta Ávila.

“Assimetrias faciais, traumas ou desalinhamentos maxilares não afetam apenas o físico, mas também deixam marcas na autoestima e no coração”, conclui a cirurgiã.

Dermatologista alerta sobre cuidados com a pele no verão

O verão chegou e com ele um alerta. A exposição excessiva à radiação ultravioleta é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele. Por isso, a campanha Dezembro Laranja chama atenção para o assunto.

“Devem ser tomadas as medidas de fotoproteção para prevenir os riscos de queimadura solar, surgimento de lesões, envelhecimento precoce e câncer de pele”, alerta a médica dermatologista Patrícia Gutierrez.

Essas medidas incluem a exposição ao sol antes das 10h e após às 16h (horários de menor incidência de raios UV), fazer uso de protetor solar diariamente, com reaplicação a cada 2h, fazer uso de chapéu de aba larga, óculos com proteção UV, camisas com proteção UV e ficar embaixo de sombreiros.

O protetor solar indicado é com FPS acima de 30, com proteção contra a radiação UVA (indicado pelo PPD) e também contra a radiação UVB (indicado pelo próprio FPS).