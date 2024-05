Explosão de divórcios: um reflexo da saúde emocional | A TARDE

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), divulgada em março, trouxe à tona uma realidade cada vez mais presente na sociedade brasileira: o aumento significativo do número de divórcios.

Em 2022, os divórcios cresceram 8,6% em comparação com o ano anterior, passando de 386.813 para 420.039. Os dados apontam não só para uma mudança nas estruturas familiares, mas também para uma reflexão sobre os comportamentos ligados à saúde mental e emocional dos casais modernos.

Nesse contexto, a psicoterapeuta de casais, doutora em Família e pesquisadora da conjugalidade, Sinara Dantas, explica que o casamento deixou de ser uma aliança meramente sócio-cultural para se tornar uma busca pela realização emocional individual.

Por que as pessoas estão cada vez mais se separando?



Vivemos, ao longo dos séculos, algumas transformações que levaram o casamento, do âmbito sócio-cultural, para o âmbito afetivo, em que a felicidade individual de cada membro é o mantenedor dos casais. Deixou de ser uma aliança entre família, passando a ser uma questão de auto-realização emocional. Ao contrário do que o senso comum sustenta, as separações não são uma questão de “intolerância com a conjugalidade porque a sociedade está muito imediatista”: isso é uma visão rasa. Estamos mais exigentes com a qualidade dos nossos vínculos de amor, e não é mais a longevidade do vínculo conjugal que transparece o sucesso dele, mas sim a qualidade interacional entre o par.

Na sua opinião, o casamento está fadado ao fracasso?

De forma alguma. O número de divórcios aumentou, mas, somados a eles estão também as novas possibilidades de refazer a vida amorosa. Assim como ocorrem os divórcios, a família continua no centro da construção individualizada dos sujeitos, e o casamento ainda tem um lugar privilegiado dentre as relações mais significativas validadas pelos adultos na sociedade. Isso tem levado aos recasamentos, que ocorrem tanto por conta de divórcios, como por conta de viuvez.

Há pessoas que não aceitam ser monogâmicas eternamente e preferem relacionamentos mais liberais?

A diversidade e a flexibilidade tornam-se características inseparáveis na formação de novos casais. Percebe-se o aumento da mobilidade espacial, o desejo de preservar a independência e algumas novas formas alternativas de convivência e parceria, como moradia em domicílios diferentes. Mas, cada casal cria seu modelo único de ser casal. Nesses contratos metafóricos particulares estão algumas cláusulas sobre a orientação de relacionamento afetivo e sexual na qual se acredita ser possível ao casal conviver.

O que você acha das festas cada vez mais comuns, na atualidade, para celebrar o divórcio?

Em todas as cerimônias é preciso compreender que existem, por trás, muitos processos familiares invisíveis. O casamento é considerado o evento mais sintomático da vida familiar, mas, assim como os funerais, são ritos de passagem naturais e previsíveis. Num momento sócio-cultural caracterizado pela autonomia sobre as escolhas conjugais, a forma como as pessoas têm escolhido ritualizar seus divórcios simboliza o peso da responsabilidade que carregaram sobre essa liberdade, com demonstrações catárticas, de festejos, como se tivessem sido forçadas a permanecer casadas e vivido uma saga relacional.

Dupla comemoração

O Hospital Portugûes (HP)inaugura na próxima quinta-feira (25), às 18h, o seu novo Centro de Cardiologia. O evento terá a participação do presidente do Hospital, Orlando Manuel Cunha da Silva, da coordenadora do Centro de Cardiologia, Tatiana Paraíso, e de demais gestores da Instituição. Além disto, celebra a reacreditação internacional do Selo Diamante Qmentum, que atesta a conformidade máxima em qualidade e segurança do paciente. O título tem vigência de três anos e mantém o HP no seleto grupo de instituições de saúde com reconhecimento internacional das melhores práticas assistenciais.

Nova Unidade de Saúde

A nova Unidade de Saúde da Família Polêmica vai ofertar serviços de atenção integral a saúde, desde o recém-nascido ao idoso, através atendimento médico, enfermagem e odontológico. A Unidade de Saúde da Família terá capacidade para atender cerca de 650 pessoas por dia através da atuação das 04 equipes de Saúde da Família com 04 equipes de Saúde Bucal.

Novidades na urologia

O urologista Nilo Jorge Leão, coordenador do Instituto Brasileiro de Urologia (IBCR), foi um dos seis brasileiros convidado pela Intuitive Connect, empresa americana fabricante do sistema robótico da Vinci, para conhecer em primeira mão a próxima geração dessa tecnologia. Segundo o cirurgião, ainda não há previsão de chegada da quinta geração do robô da Vinci ao Brasil, mas a grande inovação da tecnologia será o chamado feedback tátil que tornará a cirurgia auxiliada por robô cada vez melhor.

Cuidado com a rouquidão

Diante do uso excessivo da voz, como quando se fala demais ou grita-se muito, é normal a rouquidão aparecer. Apesar de comum, se o sintoma permanecer por duas semanas ou mais, a situação deve despertar preocupação pois pode indicar a presença de doenças, Entre as sérias enfermidades está o câncer de laringe, que tem 90% de chances de cura quando descoberto precocemente. A doença é mais prevalente no público masculino e segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) são estimados 6.570 casos em homens.

