Hospital Santa Izabel é referência em cirurgias da próstata

O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens no mundo e está intimamente associado ao envelhecimento e à Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), principal causa de retenção urinária em homens. Referência em Urologia e no tratamento das doenças prostáticas, a Clínica de Urologia e Cirurgia Robótica do Hospital Santa Izabel (UCR-HSI) foi a primeira da Bahia a operar com o robô, em 2019.

A equipe, responsável por mais de 500 cirurgias por ano, afirma que a robótica trouxe benefícios significativos aos pacientes, e é a melhor opção no tratamento do câncer de próstata. Mas os avanços não ficam apenas na robótica. O pioneirismo do HSI e da Clínica de Urologia e Cirurgia Robótica continua com o tratamento da HPB por meio da técnica de Enucleação Prostática a Laser, um método consagrado na Europa e nos EUA como padrão ouro para esse tratamento, e que está disponível na Bahia por meio da instituição. Para os urologistas Eduardo Café, Jorge Bastos, Daniel Porto, Abraão Carneiro e Bruno Suffredini, é fundamental ter um grupo totalmente dedicado ao paciente e poder tratá-lo dentro da sua especificidade e individualidade, com os melhores recursos disponíveis no hospital, que é referência em alta complexidade.

Sono hipnótico

O Fantástico do último domingo exibiu uma matéria sobre o Zolpidem, um medicamento usado no tratamento de insônia, classificado como hipnótico. O remédio tem efeito indutor do sono e tem sido muito utilizado por jovens e de forma inadequada. Vale a ressalva: o Zolpidem só pode ser comprado sob prescrição médica e há limite de tempo de uso devido aos seus fortes efeitos.

Válvula Aórtica no SUS

O Ministério da Saúde incluiu recentemente na Tabela de Procedimento do SUS o Implante Transcateter da Válvula Aórtica (ITVA) para tratamento da estenose aórtica grave. A doença é caracterizada pela obstrução da estrutura cardíaca e afeta cerca de 5% da população com mais de 75 anos, o que corresponde a um em cada 20 idosos a partir dessa faixa etária.

Amigos do Martagão Gesteira

Com o slogan “Amigos do Martagão”, a instituição pede que os baianos doem e passem a fazer parte da rede de contribuintes do hospital, que atende mais de 80 mil crianças de todo o estado, em 28 especialidades médicas. “Precisamos arrecadar recursos para tentar cobrir o déficit mensal de R$ 700 mil e fechar as contas do ano”, reforça Carlos Emanuel Melo, da Liga Álvaro Bahia.

Melhores hospitais públicos

São Paulo liderou o “Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil” com 22 dos 40 equipamentos premiados. O secretário-geral Renilson Rehem, do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, explica que o prêmio estimula o aprimoramento dos hospitais públicos. A Bahia ficou em quinto lugar com o Hospital do Surbúrbio, um bom resultado, mas com espaço para avançar.

Destaques

Menção honrosa

O deputado Léo Prates comemorou a menção honrosa concedida pelo Ministério da Saúde à Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, no combate a Covid-19.

Odontologia humanizada

A dentista Elane Cardoso, da clínica Essence Oral, tem um trabalho voltado para odontologia humanizada, de forma segura, empática e indolor.

Nova variante

Nova variante do coronavírus, a BQ.1 já circula e causou morte; recomendável tomar dose de reforço

ICB com nova campanha

A segunda edição da campanha para ampliação do Instituto de Cegos da Bahia-ICB já está lançada e precisa da ajuda dos baianos.